Verviers: le projet City Mall en Spintay avec 104 appartements pose question

Il est notamment un dossier de réclamation déposé à l’occasion de l’enquête publique, qui vient de se terminer, qui attire en particulier l’attention d’édiles verviétois, qui devraient avoir à délivrer un avis jeudi prochain (à moins que la demande soit retirée d’ici là, en raison de manquements, nous glisse-t-on à plusieurs sources).

Et les risques d’inondations ?

Ce dossier, qui fourmille de multiples remarques (contestations), au surplus souvent corroborées par l’examen des services techniques de la Ville, émane d’un éminent urbaniste, qui fait aussi partie intégrante de l’équipe chargée des études de résilience du territoire du bassin de la Vesdre suite aux inondations de juillet 2021. À ses yeux, le projet de City Mall ne prend d’ailleurs pas assez en compte de nouveaux risques de crues. Même si la hauteur d’eau de juillet 2021 n’englobe que le niveau du sous-sol occupé par les garages (à hauteur du quai Jacques Brel, séparé d’un mur ajouré), la capacité de restitution à l’égout d’eaux pluviales des deux bâtiments se base uniquement sur "une pluie peu importante", indique le dossier de demande de permis.

Pas de parking pour tous les logements ?

Concernant le parking, il n’y a que 63 emplacements pour voitures (et certains trop étroits), soit de très loin pas assez pour 104 logements. Avec des accès qui poseraient des tracas de mobilité dans tout le quartier et qui, au surplus, sont prévus dans des espaces publics (au début de la rue Spintay et au bout du quai Jacques Brel)…

Problèmes de procédure ?

Des espaces publics qui ne font pas l’objet de demande de permis préalable, tout comme une nouvelle placette entre les deux blocs ou le nouvel alignement du front de bâtisse de la rue Spintay, comme le pointe l’urbaniste en question parmi des problèmes de procédures administratives (il n’y a guère non plus de motivations aux écarts avec des normes en vigueur).

Ces quelques-unes de multiples critiques, l’ancien échevin de l’Urbanisme Freddy Breuwer (MR) les partage également pour la plupart, dans l’avis qu’il a remis personnellement à l’instruction de l’enquête publique. Pour lui, et pas seulement que pour lui, les deux bâtiments projetés par City Mall sont d’un trop grand gabarit et avec beaucoup de logements trop petits.

Trop de logements et trop de trop petits ?

Selon nos informations, ce dernier point n’a pas non plus échappé aux services techniques de la Ville. Si le projet de City Mall prévoit 104 appartements, ceux-ci sont programmés de la manière suivante: 12 studios, 25 appartements à 1 chambre, 55 à 2 chambres et 12 à 3 chambres.

Selon les calculs à la Ville, cela fait 37% de petits logements, voire très petits… et trop. En effet, si les 12 studios ont une superficie moyenne de 40 mètres carrés (65 m2 pour les apparts à 1 chambre), il s’agit d’une superficie brute, cloisons et murs compris. La superficie nette doit représenter une dizaine de pourcents en moins et, hors sanitaires, pour huit d’entre eux, ce qui doit être considéré comme espace de vie est inférieur aux 28 m2 en-dessous desquels aucun permis n’est jamais accordé… Et alors que la demande de permis indique que les logements sont destinés à une classe socio-économique moyenne supérieure "voire supérieure".

Tendance négative ?

Sans préjuger de ce que sera l’avis du collège communal, un échevin qui ne souhaite pas être nommé nous glisse: "Le projet a clairement du plomb dans l’aile… et c’est probablement mieux ainsi."