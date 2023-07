Il y a deux ans, Verviers, comme toute la vallée de la Vesdre, ne pouvait que constater la catastrophe qui a touché toute la région.

Alors que toutes les personnes sinistrées se relèvent petit à petit, il ne faut pas oublier ce qu’il s’est passé les 14 et 15 juillet 2021. C’est ainsi que la ville de Verviers a installé une petite plaque commémorative au bord de Vesdre, dans la cour Fischer. Rendant ainsi mémoire aux six Verviétois qui ont perdu la vie et aux 4693 victimes qui ont été touchées à des degrés divers par ces terribles inondations. "C’est une commémoration simple où nous voulions nous rappeler ce qui s’était passé il y a deux ans maintenant, explique le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet. L’année passée, nous avions fait quelque chose de plus conséquent mais nous souhaitions cette fois faire quelque chose de plus soft. L’important était de quand même être présents car quand on voit les photos des gens et des personnes sinistrées, on peut voir par où ils sont passés et le chemin qui a été parcouru par eux depuis deux ans."

Quelques personnes sinistrées avaient aussi fait le déplacement, tout comme des pompiers de la zone VHP ainsi que la police zone Vesdre. Mais du côté des sinistrés, certains étaient mécontents par cette commémoration en mode mineur et souhaitaient quelque chose de plus important. Car ils estiment en avoir besoin pour tourner la page. Tout en soulignant un manque de communication concernant cette même commémoration de samedi après-midi tant à la cour Fischer qu’à Ensival dans la foulée. "On a fait juste savoir sur nos réseaux sociaux que l’on organisait cette petite commémoration, continue Alexandre Loffet. Mais c’était juste un dépôt de gerbe et non une grande commémoration comme l’an dernier. Ce n’était pas comparable et notre volonté était de faire quelque chose moins grand."

Mais ce n’est pas pour autant que la Ville laisse de côté la mémoire des personnes sinistrées et disparues. "Il y aura dans le futur un monument plus pérenne qui sera installé et qui citera les victimes. L’endroit doit encore être défini."