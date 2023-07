Une pétition contre les travaux en cours avenue Eugène Müllendorff

Une pétition adressée à l’échevin de la Mobilité Amaury Deltour, à l’échevin des Travaux, Maxime Degey et à l’ensemble du conseil communal de Verviers. "Nous, citoyens, riverains, propriétaires et usagers de l’avenue Müllendorff et, plus largement Verviétois, demandons à la Commune un réexamen approfondi du plan d’aménagement de l’avenue Eugène Müllendorff."

Avec en grief le manque de communication entre la Ville et les riverains concernant ces aménagements. "En effet, nous sommes préoccupés par le fait que ce projet de réaménagement soit à la charge financière des riverains alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune consultation auprès de ces derniers, et que, de surcroît, il nuit fortement au cadre de vie des riverains (insécurité et nuisance sonore due à l’augmentation du trafic, notamment), tout en allant à rebours des politiques de mobilité actuelles (réduction de la place accordée aux piétons et absence de pistes cyclables,…). Nous sommes fermement convaincus qu’il est essentiel que les opinions et les voix des citoyens soient prises en compte lors de la prise de décision concernant des aménagements ayant un impact sur notre vie quotidienne et sur l’avenir de notre ville." Quant à la pétition, qui est visible dans des commerces de la rue ainsi que sur internet, elle avait récolté, ce vendredi, 121 signatures, dont la grande majorité provient des riverains concernés

Le plan de mobilité date de 2018

L’échevin des Travaux rappelle qu’il y a eu des concertations avec les riverains qui ont été organisées, et depuis longtemps. "Nous avons présenté le plan de mobilité en 2018 déjà, détaille Maxime Degey. Et il n’y avait pas eu grand monde. Nous avons encore fait une concertation avec les riverains pendant le Covid, en visioconférence. Mais ici, et ce n’est pas une critique, une pétition est lancée alors que les travaux ont démarré. Je n’ai pas de souci à discuter et à débattre mais c’est un peu tard. Et je suis toujours surpris que des personnes de la rue apprennent seulement maintenant que leur rue va passer à double sens. Enfin, concernant les pistes cyclables, il n’était pas possible de garder les deux sens de circulation, le même nombre de places de parking et les pistes cyclables. Il a fallu faire des choix et nous n’avons pas retenu ces dernières. Mais d’autres pistes cyclables seront créées notamment chaussée de Theux et de Heusy."

Quant à l’aspect financier des travaux, le débat n’est pas neuf également. "C’est même un vieux débat car cette taxe égouts date de temps immémoriaux. Les personnes doivent payer une part pour le raccordement, pour les égouts. Cela peut se chiffrer à plusieurs centaines voire milliers d’euros selon les cas. Mais ce sont quelque chose que les personnes utilisent de manière personnelle. Et une grande partie est prise en charge déjà par le PIC (plan d’investissement communal). S’ils devaient tout payer, le montant serait 3 à 4 fois supérieurs."