Installé depuis de nombreuses années maintenant sur la chaussée de Theux, Jean-Philippe Darcis va déplacer sa boutique de Heusy d’une centaine de mètres. En effet, la future boutique Darcis s’installera dans l’ancienne station-service Octa + située sur l’avenue Victor Nicolaï. Les travaux devraient démarrer rapidement et dureront quelques mois.

La Villa liégeoise ferme ses portes à Battice

Situé le long de la rue de Herve à Battice, le magasin la Villa liégeoise, spécialisé dans les articles de décoration et d’ameublement, va fermer ses portes le 20 juillet prochain. La cause de la fermeture est une raison familiale et il n’a pas été possible finalement de trouver un repreneur.

La gare de Hombourg rouvre dès le 1er août, et pour deux mois

En cette période estivale, la gare de Hombourg va rouvrir de manière temporaire dès le 1er août prochain. Avec l’idée d’un self-service pour pouvoir se sustenter lors d’une balade. "En plus de notre large choix de bières, nous vous proposerons également de délicieuses tartes maison et une sélection de charcuteries et fromages locaux pour accompagner vos boissons."