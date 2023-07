Les clubs du Rotary en faveur des sinistrés des inondations

"Les clubs de Verviers, Spa – Francorchamps, Vallée de Hoëgne (ex-Pepinster), qui étaient au cœur de la catastrophe, se sont fameusement mobilisés, poursuit-il. Ils ont sollicité le district 2160 et nous avons mis en place une cellule de gestion, où ces clubs ont enregistré leurs demandes. Par exemple, il y avait 1 000 réchauds électriques demandés par le club de Spa. Il y a eu aussi 1 000 radiateurs électriques, etc. Grâce aux dons collectés dans tous les districts, il y a eu pour près de 500 000 € récoltés et qui ont permis de distribuer de l’aide judicieusement (on a aussi financé des aménagements de cuisines, etc.). Car on savait de qui la demande émanait et on était sûr que l’aide en question correspondait à la réalité et de chez qui elle allait. Et il n’y a pas eu que de l’argent mais aussi des tas de bénévoles qui ont donné de leur temps, généreusement. Par exemple, le club de Neufchâteau a réalisé 4 000 repas, qu’il a apportés à Verviers, où ils ont été distribués via le réseau social urbain. Le club de Fleurus est venu avec un foodtruck pour servir des portions de cochon de lait. Il y a des tas d’exemples comme ceux-là."

Ce bilan, qui a fait l’objet d’ une capsule vidéo du Rotary, Jean-Pierre Crosset le dresse "pour montrer aux gens qui ont participé aux différentes organisations de nos clubs (des soupers, etc.) en solidarité avec les sinistrés que ça a servi judicieusement". Tout comme, ensuite, les différents Rotary se sont mobilisés pour aller apporter des biens de première nécessité aux victimes de la guerre en Ukraine, ajoute-t-il.