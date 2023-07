137 millions supplémentaires pour les Communes sinistrées

Le 27 juin dernier, le Gouvernement wallon rencontrait les bourgmestres des Communes les plus touchées par les inondations de juillet 2021, afin de faire le point sur la reconstruction. En réponse, 137 millions€ supplémentaires viennent d’être mobilisés pour que ces Communes de catégorie 1 puissent acquérir et démolir des biens afin d’apporter plus de résilience au territoire.