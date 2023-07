Verviers: le chantier de l’école de l’Est débutera bien au mois d’août

Finalement, le chantier devrait bien pouvoir débuter en août pour refaire et améliorer cette école sinistrée par les inondations de la mi-juillet 2021. Après que le dernier conseil communal, en juin, a relancé un nouveau marché public en urgence, ce marché a été attribué ce jeudi par le collège communal (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers). La même entreprise que la fois passée a de nouveau été la seule à soumissionner, avec cette fois un montant plus correct. C’est la société Liégeois, de Battice, qui réalisera les travaux, pour 1,7 million hors TVA, soit un peu moins de 2 millions d’euros TVA comprise, financés par les indemnités de l’assurance et par le fonds inondations de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le chantier devrait être terminé pour la fin de l’année scolaire 2024-2025. Il portera sur "l’assainissement post-inondations (la cour de récré et les caves, principalement), sur une meilleure circulation au sein de l’école grâce à un 2e escalier, ainsi qu’à la création de deux vestiaires à la salle de gym (jusqu’à présent, les élèves devaient se changer en classe) et de sanitaires à l’étage", indique l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR).