L’éclairage public va être rallumé la nuit dans tout Verviers

Depuis février 2023

L’arrêt des lampadaires entre minuit et cinq heures du matin était d’application depuis le mois de février dernier, sauf pour le centre-ville (pour une question de sécurité publique). La mesure avait été prise, comme dans bien d’autres communes, pour des raisons financières, en raison de la flambée du coût de l’électricité. Avant le 1er janvier 2023, la Ville de Verviers bénéficiait toujours d’un tarif fixe, devenu variable et donc en forte hausse après cette date. L’économie invoquée à l’époque était de 150 000 € par an.

Le collège communal a donc décidé de faire machine arrière, bien avant la fin de la période d’extinction nocturne, initialement fixée à novembre, avant évaluation pour la suite.

Pas de levée de boucliers… mais quand même

"Même si on ne peut pas dire qu’on a reçu une levée de boucliers" contre l’arrêt de l’éclairage public la nuit, ce revirement fait suite notamment à une demande d’habitants de plusieurs quartiers ou axes de circulation "qui ne voulaient plus rentrer chez eux dans le noir, par exemple aux abords du CHR, rue Jules Cerexhe, rue Jean Kurtz à Mangombroux ou au centre de Stembert, entre autres", affirme le bourgmestre faisant fonction et responsable de la sécurité publique, Alexandre Loffet (PS), lequel est à l’origine de la demande votée ce jeudi par le collège communal.

Difficultés pour la police

Il y a aussi eu "l’avis de la police, qui a plus de difficultés à identifier les auteurs de délits quand l’éclairage public est éteint, notamment via ses caméras de vidéosurveillance".

Toutefois, ajoute d’emblée le bourgmestre faisant fonction, "cela ne signifie pas qu’il y a eu une hausse de la criminalité, il n’y a par exemple pas eu d’explosion du nombre de cambriolages. Par contre, le travail d’enquête est rendu plus compliqué et il ne faudrait pas qu’une forme d’impunité s’installe".

Comme, de manière générale, "la priorité est la sécurité du citoyen", décision a donc été prise de "demander à Ores de prendre les dispositions techniques le plus rapidement possible" pour déprogrammer l’arrêt de l’éclairage public à minuit.

10 000 € par mois

Cela aura un coût pour la Ville et donc la collectivité: "Pour la période jusqu’à la fin de l’année, il en coûtera 60 000 €."

Entre-temps, depuis donc l’arrêt de l’éclairage public en février, "l’économie aura été de quelque 10 000 € par mois". Mais elle sera amoindrie aussi par le passage continu de plus en plus de lampadaires à l’éclairage au LED, moins énergivore.