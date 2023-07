Verviers a célébré la Fête nationale française

Comme le veut la tradition, c’est le week-end précédant le 14 juillet que la Ville de Verviers, avec le Souvenir français, a rendu hommage à nos voisins de l’Hexagone et leur Fête nationale française. Plusieurs dépôts de fleurs ont été effectués comme aux cimetières de Verviers, Stembert et Ensival. Avant de clôturer les cérémonies par un hommage au monument de la Victoire, où les hymnes nationaux français et belges ont retenti. Il faut rappeler que la Ville de Verviers entretient des liens étroits avec la France, notamment grâce aux jumelages avec Roubaix ou encore La Motte-Chalancon.