Verviers: « Parler de soins continus plutôt que palliatifs », dit la directrice de la plate-forme de soins palliatifs de l'est francophone

Nous sommes une plate-forme mixte agréée par l’AViQ (NDLR : l’Agence wallonne pour une vie de qualité), c’est-à-dire qu’au sein de la même ASBL, composée au total d’une dizaine de personnes, on a le côté « plate-forme » et le côté « équipe de soutien ».

La plate-forme va se charger de toutes les actions de sensibilisation aux soins palliatifs; des informations sur le sujet; des réflexions éthiques; de la formation des professionnels de la santé et celle des bénévoles; des suivis de deuil; du soutien psychologique. On propose aussi des formations plus spécifiques et des groupes de parole pour les institutions qui le souhaitent.

D’autre part, au niveau de l’équipe de soutien, ce sont les infirmières qui accompagnent, non pas les patients directement puisqu’elles ne font pas d’actes techniques, mais le médecin traitant, les infirmières, toutes les personnes qui sont présentes au domicile du patient en soins palliatifs. Nos infirmières vont mettre de la coordination pour que tout le monde aille dans le même sens. Et, évidemment, elles sont aussi spécialisées dans le traitement de la douleur. Elles peuvent avoir une mission de conseil vis-à-vis du médecin, s’il le souhaite. D’ailleurs, on ne travaille qu’avec l’accord du médecin traitant.

Ce qui est parfois difficile à comprendre par le grand public et par certains professionnels, c’est cette différence entre la 1re et la 2e ligne de soins. La 1re, c’est le médecin traitant, le kiné qui vient faire des manipulations, l’infirmière qui vient faire la toilette, une injection… Nos infirmières ne font pas ces actes techniques. Nous sommes la 2e ligne, on vient en soutien et on met du lien entre les différents professionnels de 1re ligne. Ce que font aussi nos infirmières, ce sont les accompagnements dans les demandes d’euthanasie.

Car qui dit soins palliatifs, dit fin de vie. La question de l’euthanasie se pose donc?

Oui. Le médecin traitant va nous faire part d’une demande d’euthanasie et on va aller voir si la personne réexprime le même souhait, si c’est une demande clairement identifiée. Un patient peut dire qu’il n’en peut plus, qu’il veut en finir mais, au final, dans la discussion, on comprend que c’est parce que la personne souffre trop. Donc, parfois, on se rend compte que si on traite correctement la douleur, la demande d’euthanasie n’est plus appropriée.

Qu’englobe le terme « soins palliatifs » aujourd’hui?

Aujourd’hui, on préférerait utiliser le terme de « soins continus ». Auparavant, on parlait de « soins curatifs », puis de « soins palliatifs ». Il y avait cette barrière, ce moment où quand il n’y avait plus de soins curatifs, on passait en soins palliatifs. Il y avait vraiment cette image qu’on était en fin de vie. Si on doit parler d’une évolution par rapport à ça, c’est qu’on fait vraiment des campagnes de sensibilisation sur le fait qu’on peut très bien déjà bénéficier de soins palliatifs, d’un accompagnement palliatif, même si on a un traitement curatif. Cette campagne ciblée baptisée « Bien plus que des soins » insiste sur le fait que les soins palliatifs peuvent commencer tôt.

On se rend compte qu’au plus tôt on nous appelle, au mieux on peut mettre des choses en place puisque le but est de maintenir la qualité de vie et l’autonomie de la personne. On préférerait d’ailleurs qu’il y ait une demande, une première visite – et mettre la démarche en suspens si nécessaire – comme ça le jour où la situation se dégrade, on connaît déjà le patient, le médecin traitant. Quand on nous appelle quand c’est la toute fin de vie, on essaie de très vite comprendre la situation et parfois on n’a pas le temps pour la mise en place d’antidouleur car, en un jour ou deux, on n’a pas pu trouver la bonne molécule qui soulage le patient.

Tout ce qui concerne le travail de la plate-forme, c’est uniquement pour du travail à domicile, pas en institution, hospitalière ou autre?

Au niveau des hôpitaux, ils ont leur propre équipe mobile de soins palliatifs. Tandis que dans les maisons de repos, ils ont un référent palliatif mais là, on intervient. On dit toujours qu’on intervient au domicile, au sens large. Le domicile, ça peut être la maison, la maison de repos, le centre pour personnes handicapées. Mais ce n’est pas l’hôpital, ni les unités de soins palliatifs. Par contre, on crée des ponts. On a par exemple une réunion tous les 15 jours avec l’équipe mobile du CHR Verviers et on a des contacts réguliers avec l’équipe mobile de la clinique Sainte-Élisabeth (NDLR : CHC Heusy) et de la clinique Reine Astrid de Malmedy (NDLR: centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy). L’idée, c’est de faciliter la transition du patient du domicile vers l’hôpital et vice-versa.

©EdA Philippe Labeye

Dans les soins palliatifs, il y a aussi un cadre législatif à ne pas négliger.

On se rend compte que les 3 lois qui nous concernent ont 20 ans mais qu’elles sont méconnues. Ces lois, ce sont les soins palliatifs; les droits au patient; et la loi relative à la dépénalisation de l’euthanasie. Tout au long de l’année, on fait des campagnes de sensibilisations autour de ces 3 lois qui ne sont pas encore tout à fait intégrées, mais ça, c’est un vaste sujet (sourire). Ce qu’on voit quand même, c’est que le grand public connaît de mieux en mieux l’euthanasie. Il y a souvent des demandes, on voit qu’elles augmentent. Je pense que la crise Covid a dû accélérer les choses. Peut-être que l’âgisme joue aussi sur un sentiment d’inutilité, d’isolement, qui conduit parfois à des demandes d’euthanasie parce que les personnes ne trouvent plus de sens à la vie. Mais il faut savoir que la majorité des demandes n’aboutissent pas, parce qu’une fois qu’on a discuté avec la personne, qu’on a mis en place un traitement adéquat, que la personne sait qu’elle peut rentrer dans les critères, elle est soulagée, elle sait qu’elle a cette possibilité, donc la demande réelle n’est pas formulée. Moins de la moitié des demandes aboutissent et, sur notre territoire, on est à une vingtaine de demandes par an.

Qui peut se tourner vers vous?

Tout le monde, c’est facile. Ça peut être le patient, sa famille, l’entourage, un voisin, le médecin traitant, les intervenants d’une institution (psychiatrique, de repos, pour personnes handicapées). Ça peut être simplement toute personne qui se questionne sur la thématique des soins palliatifs. On va aussi dans les écoles, on participe au salon de l’éducation car un professeur, un directeur d’école peut être confronté à une situation. Les enfants peuvent faire face au deuil d’un grand-parent, d’un parent, d’un frère, d’une sœur… Dans les écoles, on ne fait pas un focus sur la fin de vie mais on parle plutôt du cycle de la vie. Et la mort fait partie de la vie. Pour ça, on a des outils pour les écoles, les centres PMS. Quand on pense aux soins palliatifs, on pense souvent aux personnes âgées mais ça touche tous les âges.

« On essaie de replacer la mort comme une étape de la vie »

Parler des soins palliatifs, ça fait peur?

Oui, tout à fait, je pense que la mort est encore quelque chose de tabou. Et quand je dis « encore », ne l’est-elle pas encore plus qu’avant? Avant, dans les campagnes, les fermes, on tuait les animaux, il y avait un rapport à la terre, au cycle de la vie; maintenant, on éloigne la mort de plus en plus. Avant, il y avait par exemple beaucoup de personnes décédées qui restaient à la maison le temps des funérailles; maintenant, ça se passe dans les funérariums la plupart du temps. Je pense qu’on est dans cette société de la science où on a véhiculé le message que la science allait « vaincre » la mort. C’est une belle illusion. La toute-puissance médicale, scientifique, c’est une illusion.

C’est tabou de parler de la fin de vie, de la mort?

On espérerait que non mais la mort fait penser à la séparation des êtres chers. Il peut aussi y avoir des angoisses car on ne sait pas ce qu’il y a après. On peut avoir le sentiment de n’avoir pas fait tout ce qu’on aurait voulu. Mais, en premier lieu, je pense que c’est le concept de séparation avec l’être cher qui touche le plus. Dans les croyances, on peut se dire qu’il y a toujours quelque chose qui reste de la personne disparue mais la présence physique, elle, n’est plus là. Et, forcément, il y a toutes les émotions qui vont avec : la colère, la tristesse… Ce ne sont pas forcément des émotions agréables.

Peut-être aussi que notre société a perdu des rituels liés à la mort. Dans certaines cultures, il en reste. Dans certaines campagnes, je pense du côté de Butgenbach notamment, 20 jours après le décès, on refait une messe, puis un an après. Il y a des sortes de rituels pour se séparer, pour dire au revoir progressivement. Nous, ici, au niveau de l’équipe de soutien, on envoie, un an après le décès, une petite carte pour dire qu’on pense à la famille, qu’on se souvient du proche disparu. Et on reçoit toujours un retour très chaleureux des familles.

Face à la fin de vie, la mort, il y a le fait d’en parler avec le patient lui-même mais aussi avec les proches. Les messages sont différents?

Ce qui est complexe, c’est que les personnes n’ont pas le même rythme au sein de la même famille. Le plus grand challenge pour les infirmières et les psychologues, c’est, dans le système familial, de comprendre qui en est où par rapport à la situation du proche en soins palliatifs. Qui connaît la maladie? L’espérance de vie? Qui est prêt à accepter la mort? Certains diront qu’ils ne veulent pas s’acharner, d’autres seront plus nuancés. Donc il faut essayer, dans un travail de conciliation, que tout le monde avance ensemble.

L’équipe de la plate-forme de soins palliatifs de l’est francophone, à laquelle il faut ajouter Geneviève Auguster et Julie Labeye pour qu’elle soit complète. ©D.R.

Avec la personne malade?

Ça dépend si elle est encore lucide ou pas. Mais, en premier lieu évidemment, on demande au patient lui-même ce qu’il souhaite. Mais ce n’est pas toujours facile, notamment avec les personnes plus âgées. C’est parfois comme si les enfants pensaient qu’ils devaient décider, prendre le relais sur les décisions. Nous, on considère que tant que le patient sait prendre ses décisions, c’est à lui qu’elles reviennent.

Comment rassurer face à ces concepts de mort, de fin de vie?

On essaie vraiment de travailler sur ce côté tabou, de replacer la mort comme une étape de la vie. On peut par exemple rassurer avec les médicaments qui soulagent la douleur physique ou les symptômes inconfortables (troubles respiratoires, nausées…). Savoir qu’on peut apaiser la personne à ce niveau-là, ça aide beaucoup. Il y a aussi tout ce qui est l’accompagnement psychologique pour la famille notamment car on se rend souvent compte que c’est plus tabou pour l’entourage que pour le patient. Même si certains patients sont parfois totalement dans le déni. Les situations sont vraiment multiples et c’est là qu’on doit s’adapter en permanence.

Pour rassurer, il est important de montrer que les proches ne sont pas seuls pour vivre cette épreuve, qu’il y a des ressources présentes (du personnel, des outils, des livres).

D’ailleurs, vous disposez d’une bibliothèque spécialisée.

Oui, c’est la palliathèque, via le site internet www.palliatheque.be. C’est accessible à tout le monde. Il suffit de rechercher ce qu’on souhaite via la banque de données et, ensuite, la personne sait dans quelle plate-forme de soins palliatifs venir chercher le livre. Certaines personnes nous appellent aussi directement, et, parfois, nous conseillons tel ou tel ouvrage. On peut vraiment trouver des thèmes très larges : le cycle de la vie, la mort, l’euthanasie, la dépression, les étapes du deuil, la maladie, la spiritualité… On a aussi des DVD sur plusieurs thèmes. Cette palliathèque est un bel outil et très utile car ça aide beaucoup de gens de lire, d’avoir des concepts plus théoriques ou, à l’inverse, des témoignages. On a également la revue des soins palliatifs, alimentée par les différentes plates-formes, et qu’on retrouve sur le site www.soinspalliatifs.be. Ce site, c’est la mine d’or des informations sur la thématique. La prochaine étape, c’est d’ailleurs que chaque plate-forme ait son site internet propre. On a déjà travaillé sur le nôtre mais il n’est pas encore en ligne. C’est un des futurs projets. Mais on a une page Facebook.

Peur de pousser la porte? « C’est toujours sans obligation d’aller au bout du processus »

La plate-forme est installée rue de la Marne, à Verviers, avec, notamment, l’AGEF – l’Association des médecins généralistes de l’est francophone – et le SISDEF – le Service intégré de soins à domicile. C’est une force de vous retrouver avec d’autres acteurs de la santé, en un même lieu?

C’est une force indéniable. Je vous donne un exemple précis. À l’AGEF, ils ont un chargé de communication. Quand on doit faire passer une info aux médecins généralistes, on rédige le texte et on l’envoie à cet employé et on touche déjà plus de 400 médecins. On a aussi des réunions pour connaître les réalités de chacun, voir où on pourrait créer des synergies. À l’avenir, ça va devenir de plus en plus important puisque c’est par là que les politiques veulent nous emmener, à savoir des bassins de soins. Et on est un peu en avance puisqu’on est déjà regroupés au même endroit. Pour l’avenir, ce sera encore plus précieux de développer des collaborations entre ces acteurs des soins de santé. On a par exemple eu un colloque au mois de juin sur « Comment accompagner un patient palliatif sur l’arrondissement de l’est francophone », c’était le président de l’AGEF, le docteur Michel Meuris, qui était le modérateur.

En ce qui concerne le SISDEF, c’est aussi très intéressant d’être au même endroit puisque le service est en lien direct avec les médecins, mais aussi les infirmières et tous les intervenants à domicile. Cela nous permet d’avoir accès à des bases de données très précieuses quand on veut communiquer.

" Je pense qu’il y a encore un travail à faire pour se faire connaître, en effet. " ©EdA Philippe Labeye

Parce que les soins palliatifs, même s’ils arrivent en bout de chaîne, font aussi partie du trajet de soins global?

Oui, c’est pour ça que je parlais de soins continus. On aimerait vraiment cette continuité et se dire : oui, toute sa vie, on va rencontrer des problèmes de santé et vers la fin de la vie, aussi. Même dans sa dernière année de vie, si on fait une crise d’appendicite, on suivra le traitement curatif nécessaire. On parlait tout à l’heure du tabou mais quand on parle de soins palliatifs aujourd’hui, le patient ou la famille se dit encore « OK, c’est la toute fin de vie ». On aimerait que cette pensée évolue. Oui, cela veut dire que l’espérance de vie est mise en jeu mais, malgré tout, on peut encore vivre et surtout avoir une qualité de vie.

Malgré vos 27 ans d’existence, c’est encore difficile de vous faire connaître?

Je pense qu’il y a encore un travail à faire pour se faire connaître, en effet. En 2022, lors des 20 ans de la loi sur les soins palliatifs, on a bien vu qu’il y avait une partie de la population qui ne connaissait pas ces soins.

Que diriez-vous aux personnes qui hésiteraient par peur, par méconnaissance, à pousser votre porte?

La base justement : n’ayez pas de crainte. Ces moments difficiles sont plus « confortables » à vivre quand on est entourés de personnes qui peuvent soutenir dans ces épreuves qu’on ne peut pas contourner. Les moyens comme notre page Facebook ou le site internet général permettent une première approche vers notre travail et, de fil en aiguille, ça peut aider à pousser la porte. Car oui, parfois, c’est difficile de faire ce pas. On peut aussi juste nous donner un coup de fil, se renseigner. Il ne faut pas hésiter à entamer la démarche et c’est toujours sans obligation d’aller au bout du processus. Chacun va jusqu’où il a envie d’aller et à son rythme.