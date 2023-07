Verviers: au revoir à la pasteure du temple protestant de la rue Laoureux

Une centaine de personnes ont rempli le temple protestant de la rue Laoureux, ce dimanche après-midi, 2 juillet. Des personnes venues de divers horizons: Hodimont et Spa, principalement, mais aussi de la communauté catholique verviétoise, avec notamment le doyen, Stanis Kanda, et le curé de Dison, Bernard Pönsgen. Toutes étaient réunies pour dire au revoir à la pasteure Heike Sonnen, entourée de sa famille. Après près de 11 ans passés à Verviers, où elle a célébré pour la première fois le 11 novembre 2012, et évoqués dans un montage audiovisuel, elle se prépare à enseigner la religion protestante à l’athénée et à l’école primaire francophone d’Eupen.