Portes ouvertes, exposition, repas chauds,...: ça bouge du côté de l'école Notre-Dame de la Sagesse

Ce projet interclasse est né suite à une visite au Préhistomuseum de Ramioul. "Les 1er et 2e sont allés en classes vertes au domaine du Broukay sur ce thème. Puis le 25 avril toute l’école est allée au Préhistomusuem. Les enfants étaient répartis en groupes évidemment et chaque année à vécu des expériences différentes: tir à l’arc, tir à la sagaie, on a fait du feu, on a taillé des pierres en silex, on a fait également tout ce qui est poterie, on a visité la grotte…", retrace Céline Reuter, institutrice des 4, 5 et 6 année.

Chaque niveau a ensuite contribué à sa façon à la création d’une histoire en ombres chinoises, grâce à l’accompagnement artistique d’Ombroïya via le PECA (parcours d’éducation culturelle et artistique). Les enfants ont réalisé tout le scénario, puis ils ont construit les silhouettes et ont alors réalisé le théâtre d’ombres en ajoutant les voix et les paroles. Finalement, chaque classe a ensuite refait une activité, un bricolage sur le thème, qui était aussi exposé ce lundi.

Avec ce genre de projet, l’équipe enseignante cherche à ouvrir ces enfants, issus de milieux souvent défavorisés, le plus possible. "On essaie d’en faire un maximum. On est allé plusieurs fois au théâtre, on est allé au cinéma pour St-Nicolas, au zoo de Planckendael. Il n’y a pas beaucoup des enfants qui font ce genre d’activités habituellement. Le milieu est vraiment défavorisé donc on essaie de leur apporter le plus possible que ce soit au niveau culturel ou simplement comme ce lundi une journée avec château gonflable et des glaces, ils n’ont jamais ça !"

Un jardin avec un potager et des poules avait d’ailleurs été aménagé l’année dernière. Et ce nouveau dynamisme semble plutôt plaire puisqu’en un an le nombre d’élève a quasi doublé pour atteindre 72 élèves aujourd’hui.