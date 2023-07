La structure du nouveau pont de La Raye a été installée près de la N61 entre Verviers et Pepinster

La pose de la structure métallique du pont de La Raye, la nuit du 4 au 5 juillet 2023 près de la N61 qui relie Verviers à Pepinster. ©M.D.

"C’est aussi une étape symbolique car c’est le dernier quartier sur lequel on a pu intervenir après les inondations." Grâce au pont provisoire, la connexion entre les deux rives était toujours possible. Cependant, juste après les inondations, le quartier a été complètement isolé. "Je me souviens, un fermier était venu tirer les voitures par les bois, le seul passage possible, pour permettre aux riverains de passer leur véhicule de l’autre côté de la rive. Et les habitants laissaient leur voiture sur la nationale", témoigne une habitante.

Jusqu’à la fin des travaux les deux ponts coexisteront, "c’était important de trouver une façon qui n’allait pas isoler à nouveau les personnes encore quelques mois", insiste l’échevin. Dès demain, jeudi 6 juillet, les ouvriers de l’entreprise Galère réaliseront la pose des pré-dalles en béton.

Installation de la structure métallique du pont de La Raye, situé à proximité de la N61 qui relie Verviers à Pepinster. Il fait partie des ponts qui ont été complètement sinistrés lors des inondations de juillet 2021. ©Cindy Thonon

Ensuite, il restera encore le ferraillage, la phase de séchage qui durera le temps des congés du bâtiment, la pose des impétrants, la pose de l’étanchéité et du tarmac avant la touche finale avec l’aménagement des abords et la pose des garde-corps, d’après le plan établi par l’entreprise.

Pour rappel, le montant des travaux s’élève à 1,6 million d’euros. Les travaux devraient être terminés pour octobre 2023.