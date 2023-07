Front commun politique verviétois pour soutenir le secteur de l’aide à la jeunesse

Au lendemain de cette rencontre au siège verviétois de ces services, ces parlementaires de l’arrondissement ont signé une lettre commune, avec aussi le député communautaire Matthieu Daele (Écolo), à l’adresse de la ministre de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR), et du ministre du Budget et de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden (PS), avec copie au ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Dans cette missive, ces quatre parlementaires de l’arrondissement de Verviers relaient "les principales revendications exprimées (NDLR: lors de la manifestation de ce lundi) qui concernent principalement les moyens financiers et humains nécessaires pour faire face à l’explosion des besoins dans les familles en grande difficulté. Le problème de la responsabilité pénale des agents a aussi été mis en évidence et l’administratrice générale de l’Aide à la jeunesse, Madame Valérie Devis, nous a indiqué que, selon une étude juridique de Maître Preumont, il s’agirait, pour régler le problème, de modifier la Constitution. Pouvez-vous sur ce point nous confirmer cette analyse et nous faire part de votre point de vue ? Pouvez-vous également tout mettre en œuvre pour que, lors du prochain conclave budgétaire, des moyens complémentaires puissent être dégagés pour soulager le secteur, outre la poursuite du travail sur la réduction des délais au niveau des remplacements et des engagements qui met une pression supplémentaire sur le personnel en place ?".