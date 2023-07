Le secteur de l’aide à la jeunesse verviétois est en grève : "On ne veut pas continuer de laisser un enfant en danger sans solution !" (photos et vidéo)

Ce lundi, les SAJ et SPJ de Huy et de Liège, et les services d’accompagnement, d’hébergement et de familles d’accueil avec lesquels ils travaillent s’étaient rassemblés dans les bureaux verviétois, afin d’échanger et de rencontrer des parlementaires de l’arrondissement. Les travailleurs ont ainsi pu partager leur réalité. "Cela fait des mois que nous nous sentons épuisés et découragés. On perd le sens de notre métier", a expliqué Julie Dock, conseillère à la tête du SAJ verviétois, qui se faisait la porte-parole des agents.

En effet, malgré les moyens supplémentaires débloqués pour le secteur depuis le début de la mandature (52 millions en 5 ans), le nombre de demandes augmente et elles se compliquent, en parallèle "au mal-être croissant dans la société".

"On n’est pas loin de 100 nouvelles demandes par mois et j’ai cinq agents pour les analyser et y répondre. 13 autres s’occupent des suivis individuels, une soixantaine de dossiers chacun !" Un des casse-tête auquel ils doivent faire face, c’est le manque de places d’accueil (lire ci-dessous). Conséquence directe: les travailleurs fuient. "Le personnel est stressé et désespéré par une situation anxiogène avec des enfants et des familles qui n’ont pas les aides nécessaires", dénonce Sarah Hanot, déléguée en chef au SPJ. Les services se sont ainsi arrêtés afin de lancer un message: il n’est plus possible pour eux de faire leur métier dans de telles conditions. "On ne veut pas continuer de laisser un enfant en danger sans solution !", a insisté Julie Dock.

Des rencontres entre syndicats et les cabinets des ministres de l’Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny (MR), et de la Fonction publique, Frédéric Daerden (PS), ont eu lieu depuis mai, mais un accord n’a pas encore été trouvé. "La grève continuera jusqu’à ce que l’on ait des garanties d’être entendus par un gouvernement qui comprend que l’aide à la jeunesse doit revenir dans les priorités… Si on ne veut pas qu’il se passe des émeutes comme celles qui se passent actuellement en France, il y a des jeunes qui doivent être vraiment pris en charge !"