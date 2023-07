Dans un post sur la page Facebook de sa boutique, Sylvia Meunier explique sa décision: "J’ai décidé de fermer la jolie parenthèse de l’aventure Choisyr à La Ville dans la Ville, à Verviers. Je garderai en mémoire une expérience positive, une belle aventure dans ce magnifique endroit qui a vu naître ma première boutique. Je suis profondément reconnaissante envers beaucoup de personnes qui liront ces mots, envers toutes celles et ceux qui, comme moi, ont aimé et aiment encore leur ville, Verviers. Je suis si fière de cette expérience mais je dois me rendre à l’évidence que je fragilise mon propre projet."

Sylvia Meunier annonce aussi qu’elle ouvrira une boutique éphémère, le mercredi 12 juillet à Spa, rue Collin Leloup.