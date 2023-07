Les membres du collège communal

Bourgmestre, échevins et président de CPAS perçoivent un traitement mensuel, qui est fixé par un décret wallon auquel il est illégal de déroger, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. L’échelle de traitement varie selon la taille des communes: avec 55 509 habitants au 1er janvier 2022, Verviers se situe parmi les communes dans la tranche de 50 001 à 80 000 habitants.

Pas proportionnel

Contrairement à une (fausse et tenace) croyance populaire, les rémunérations communales ne sont donc pas proportionnelles au nombre d’habitants. Pour qu’elles soient revues à la hausse à Verviers, il faudrait que la Capitale wallonne de l’eau dépasse le plafond de 80 000 habitants, soit la moitié de plus qu’actuellement.

Autre précision: le total des rémunérations indiqué dans ce rapport inclut aussi, comme pour tout salarié, le pécule de vacances, ainsi que la prime de fin d’année. Ce n’est donc pas par 12 qu’il faut diviser le montant annuel pour trouver le traitement mensuel mais par 13,5.

Montants bruts et annuels

Très logiquement, dans toutes les communes, c’est le/la bourgmestre qui dispose de la rémunération la plus élevée. À Verviers, pour l’ensemble de l’année 2022, Muriel Targnion (ex-PS) a perçu 128 828,70 € bruts, desquels il convient de décompter 7 585,52 € de cotisation ONSS (sécurité sociale) et le précompte professionnel (cela varie en fonction de la situation familiale de chacun).

La plupart des échevins ont perçu 96 133,79 € bruts, moins des cotisations ONSS qui varient à la baisse s’ils cumulent avec d’autres revenus professionnels. C’est le cas des échevins "à temps plein" Maxime Degey (MR, - 5 689,13 € de cotisation ONSS, + 180 € comme président du Crédit social du logement et + 1 246,47 € comme administrateur de Logivesdre) et Antoine Lukoki (PS, - 5 689,13 € d’ONSS aussi) ; ainsi que de Sophie Lambert (PS, - 843,16 € d’ONSS et + 1 204,95 € comme administratrice du CHR) et Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers, - 843,16 € de cotisation ONSS).

Gaëlle Denys (PS), la présidente du CPAS, a été rémunérée, à un niveau équivalent, par le Centre public d’action sociale.

Les montants bruts sont différents pour: Cécile Ozer (Les Engagés), avec 92 796,44 € (- 400,50 € de cotisation ONSS, + 1 709,81 € comme administratrice et commissaire aux comptes du CHR) ; Amaury Deltour (MR), qui est entré en fonction après le début d’année, avec 89 918,87 € (- 4 280,21 € de cotisation ONSS) ; et Alexandre Loffet (PS), avec 103 128,42 € (- 2 401,57 € d’ONSS), qui a fait fonction de bourgmestre à partir du 10 octobre.

Les conseillers communaux

Eux, ils ne perçoivent pas un traitement mensuel mais des jetons de présence (sans cotisation ONSS) pour chaque conseil communal auquel il assiste (il y en a eu 12 en 2022) et chaque commission (séance préparatoire au conseil organisée par chaque échevinat) à laquelle il a été désigné par son parti et à laquelle il assiste. À noter que les membres du collège communal ne perçoivent pas ces jetons de présence, leur participation étant comprise comme faisant partie de l’exercice de leur fonction mayorale ou scabinale.

Taux de présence et mandats dérivés

Le taux de présence et aussi de désignation explique donc les montants (bruts également) parfois très différents de rémunération des uns et des autres. Nous avons indiqué, entre parenthèses, les émoluments touchés pour les mandats dérivés directement de leur présence au conseil communal (la plupart des mandats ne sont pas rémunérés, il ne s’agit donc ici que d’exceptions).

– Stéphanie Cortisse (MR), comme présidente du conseil communal, bénéficie d’un montant de jeton de présence doublé: 9 185,09 €.

– Samira Stini (PS): 7 841,71 €.

– Éric Mestrez (PS): 7 484,03 € (+ 1 666,67 € comme administrateur du CHR).

– Mahmut "Marko" Celik (PS): 7 460,17 €.

– Malik Ben Achour (PS): 6 637,44 € (+ 956,60 € comme administrateur de l’intercommunale RESA).

– Julie Schrouben (MR): 6 510,26 € (le montant de ses émoluments comme administratrice du CHR n’a pas été communiqué).

– Jean-François Denis (Les Engagés): 5 953,82 € (+ 1 666,67 € comme administrateur de Logivesdre).

– Gaëtan Falzone (Nouveau Verviers): 5 548,42 €.

– Said Naji (PS): 5 421,24 € (+ 1 501,76 € comme administrateur de Logivesdre).

– Laurie Maréchal (ex-PS): 4 876,73 €.

– Claude Orban (Les Engagés): 4 876,73 € (+ 1 750 € comme administrateur de l’intercommunale des Heures Claires).

– Jean-Bernard Van Bossche (Les Engagés): 4 737,62 €.

– Hajib El Hajjaji (Écolo): 4 713,76 € (+ 1 930,36 € comme administrateur de l’agence immobilière sociale Logeo).

– Jean-Sébastien Mahu (Écolo): 4 471,33 € (+ 1 211,73 € comme administrateur du CHR).

– Romain Stoffels (Nouveau Verviers): 4 054,00 €.

– Nezha Darraji (Écolo): 3 926,82 € (+ 171,60 €c comme administratrice de Logivesdre).

– Hasan Aydin (PS): 3 787,71 € (+ 9 689,25 € comme vice-président du CHR, + 2 149,52 € comme administrateur de l’intercommunale Finimo).

– Chimaine Nangi (PS): 3 533,35 € (+ 270 € comme administratrice d’Aqualis).

– Christine Magis (Nouveau Verviers): 3 509,49 €.

– Bernard Piron (ex-cdH passé au PS): 3 139,88 €.

– Mohamed-Anas Gallas (PS): 2 964,98 €.

– Bertrand Thomas (MR): 2 849,73 € (+ 848,11 € comme administrateur du CHR).

– Laszlo Schonbrodt (PTB): 1 887,89 €.

– Bruno Berrendorf (PP): 1 609,67 €.

– Luc Joris (PTB): 1 494,42 €.

– Freddy Breuwer (MR): 1 391,10 € (mais + 16 060,90 € comme président de Finimo).

– Andrea Cotrena Cotrena (PTB): 1 343,38 €.

– Irène Dederichs (PP): 914,12 €.