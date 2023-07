Ce week-end des 1er et 2 juillet, place au gala de danse, qui s’est déroulé à l’Espace Duesberg. Il a accueilli des centaines de spectateurs répartis sur trois représentations, toutes sold out. Les spectateurs ont eu l’opportunité d’admirer de la danse classique, de la danse contemporaine et de l’expression chorégraphique contemporaine interprétées par l’ensemble des élèves du conservatoire de Verviers.

Un moment de poésie durant lequel les parents, les amis et les passionnés de danse ont admiré les nombreux spectacles répartis en deux parties. Les émotions étaient diverses, tantôt drôles, tantôt tragiques ou encore purement esthétiques. Le public a profité de scènes variées, toutes livrées par les élèves dès 6 ans.

Le final était spectaculaire avec confettis, musique et applaudissements chaleureux du public.

Le gala marque généralement la fin des cours, l’occasion pour les élèves qui terminent leur cursus de recevoir un Chapuis, un trophée représentant un pavé de la rue où est installé le conservatoire depuis 1875. "C’est devenu un moment très attendu par les élèves. La tradition de remettre un Chapuis a débuté fin des années 90 sous la direction de mon prédécesseur Joseph Gilet. Il représente un pavé de la rue Chapuis et il est remis à chaque élève qui termine son cursus au sein du conservatoire. D’ailleurs, ma fille n’attend que ça, il lui reste encore trois ans, elle est impatiente", sourit le directeur du conservatoire de Verviers, Bernard Lange.

À noter que le gala est aussi une façon de rappeler les différentes disciplines que propose le conservatoire de Verviers, à savoir la danse, en passant par la musique et l’art de la parole.