C’est une excellente question. Ce matin, nous étions ici, à Thimister, à 2h pour montrer notre présence. Mais on laisse sortir les marchandises, y compris les journaux. C’est un privé qui, pour Bpost, devait apporter les journaux… Lorsqu’est arrivée la camionnette ce jeudi matin, d’on ne sait où, elle nous a vus et elle est partie. Alors qu’on ne l’empêchait pas de passer. On ne sait pas où elle est, les responsables cherchent à savoir où sont les journaux mais nous, nous n’en avons aucune idée. Ils ont cependant été portés à Amblève/Saint-Vith et à Lontzen, mais rien pour la région verviétoise.

Pour quelles raisons êtes-vous en grève cette semaine ?

Nous sommes en grève contre les mesures que Bpost veut entreprendre pour la réorganisation des services, avec un système Géoroute qui est obsolète (il a plus de 20 ans). Les services ne sont pas équitables, certains sont trop légers et d’autres beaucoup trop lourds. Thimister n’est pas le seul lieu en grève: Awans, Fleurus ou encore Bruxelles le sont aussi.

Enfin, il y a aussi les mesures qu’on a pu lire dans L’Écho, avec les journaux (si on perd la distribution des journaux, on met 3 000 emplois en péril donc c’est un plan social chez Bpost) ou les parachutes dorés des CEO qui sont partis.

Ce n’est donc pas une question de salaire ou d’avantages sociaux ?

Non pas du tout. Il y a un gros malaise et les collègues n’ont plus confiance. On ne fait pas grève pour le plaisir, on perd des sous en étant en grève et ce sont de longues journées. En assemblée ce mercredi, on a décidé qu’on poursuivrait le mouvement jusqu’à vendredi, voire samedi. On a d’ailleurs reçu un flash assez interpellant de la direction ce mercredi, en nous disant qu’on était des irresponsables et qu’on mettait Bpost en péril… Mais la seule chose qu’on a encore pour faire pression, c’est la grève !

On a cependant croisé des camionnettes de Bpost ce jeudi…

Oui car on laisse sortir les quelques courriers qu’on a encore ici depuis mardi (sinon, nous n’avons plus rien ici – nous ne recevons plus rien d’Awans –, les colis et les recommandés sont partis). Et nous avons des camionnettes pour relever les boîtes aux lettres.