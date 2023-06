Un rond-point est en construction entre Petit-Rechain et Grand-Rechain

"On crée un rond-point, c’est passé en conseil communal du 30 mai dernier, indique Amaury Deltour, échevin verviétois de la Mobilité. L’idée du rond-point date de 2019 ou 2020. Elle fut prise car les gens venant de Petit-Rechain vers Grand-Rechain roulaient trop vite (dans l’autre sens, la priorité de droite permettait de diminuer la vitesse). La seule solution, c’était un giratoire." Il fut matérialisé par un marquage au sol "mais beaucoup, venant Grand-Rechain, prenaient par la gauche, faisant un tout droit". "Il fallait, pour que cela fonctionne, dévoyer les automobilistes. Quand on a revu la tutelle wallonne, celle-ci nous a confirmé qu’il fallait un rond-point en instaurant un îlot pour dévoyer sur la droite les véhicules venant de Grand-Rechain, pour les obliger à passer sur la droite. Et, dans le sens inverse (vers l’avenue des Platanes), il fallait faire en sorte de couper la ligne droite. Les travaux sont donc en cours, mais il y a un temps de prise pour le béton et je ne peux dire quel est le timing exact. C’est une matérialisation physique, cela prend plus de temps que de mettre de la couleur. C’est un dossier un peu compliqué, mais je pense qu’on a trouvé une solution pour cela fonctionne", termine Amaury Deltour.