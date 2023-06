Inondations : les écoles sinistrées soutenues une rentrée de plus en 2023-2024 à Verviers, à Limbourg, à Theux et à Pepinster

L’avocate de formation a donc interrogé la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) concernant le sort réservé aux écoles sinistrées suite à la perte de population scolaire qui influence la constitution des équipes professorales.

Bonne nouvelle pour les 18 écoles primaires, secondaires et spécialisées de notre arrondissement verviétois, tous réseaux confondus, concernées: le gel a été accepté. "Le gouvernement a effectivement approuvé le 15 juin les propositions que je lui ai soumises pour continuer à soutenir les écoles impactées par les inondations de juillet 2021", répond la ministre de l’Éducation.

Pepinster - 29 juillet 2021 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews) ©Photo News

Concrètement ?

"Ça veut dire que les enseignants qui ne sont pas nommés, ne seront pas licenciés. Et s’ils sont nommés, ils ne devront pas changer d’école ou ils ne seront pas mis en disponibilité car l’encadrement est gelé", précise la députée. Cette mesure avait déjà été appliquée pour certaines écoles concernées de Theux, Pepinster, Limbourg et Verviers. La différence en 2023-2024 ? D’une part, la perte d’élèves est compensée à 50%. L’année dernière, elle était couverte à 100%. D’autre part, la demande n’est plus automatique.

Ce mercredi 28 juin, les directeurs d’école concernés ont reçu une réponse officielle. Un soulagement pour certains qui craignaient de recevoir un retour officiel quelques jours avant la fin de l’année scolaire, fixée ce 7 juillet 2023.

De plus, les modalités liées à la demande du gel de périodes leur ont également été communiquées. "Dès que je la reçois, je la renvoie", insistait Pamela Balancier, la directrice de l’école communale de Theux. Elle avait hâte de rassurer les enseignants de son équipe quant à l’organisation de la rentrée prochaine. Les directions interrogées (lire ci-dessous) se réjouissent aussi d’avoir été entendues par le Gouvernement.

Qu’en disent les directions d’écoles sinistrées de l’arrondissement ?

Dahlia Wolf, directrice de l’athénée Thil Lorrain, à Verviers

"On est soulagé que la mesure se concrétise. Pour nous, c’est très important pour tout ce qu’on a mis en place concernant l’aide aux élèves, elle pourra être renforcée. On commence un nouveau système de remédiation l’année prochaine. On fait du coaching personnalisé et on met à disposition des applications numériques de remédiations pour les élèves. Il y aura du personnel qui les accueillera et les accompagnera. Ces périodes sont essentielles au fonctionnement de l’établissement."

Laurence Breuer, directrice de l’école communale de l’Est, à Verviers

"C’est seulement maintenant qu’on a besoin d’aide. La deuxième année, on a eu 17 départs en maternelle. Le gel, on l’a donc accueilli avec beaucoup de soulagement ici. Normalement, on pourra conserver deux enseignantes, sinon on tombait à un emploi et demi. Ça veut dire qu’une enseignante allait devoir rester seule une semaine sur deux. Là, on maintient la stabilité et on va pouvoir se projeter."

Rodolphe Bastin, directeur de Saint-Michel, à Verviers

"On a reçu la confirmation officielle ce matin, je suis soulagé parce que je n’avais encore rien annoncé à mon équipe, je jouais la prudence. Ici, ça va me permettre d’organiser l’école avec plus de personnel. On a perdu beaucoup d’élèves et ils ne reviennent pas. Il y a plusieurs facteurs à cela, comme les écoles primaires sont des écoles de proximité en général, quand on se trouve dans le centre-ville, c’est compliqué. Le centre-ville a été déserté par les inondations et l’offre de logements n’a pas vraiment repris. Le gel permettra une aide plus individualisée pour les élèves qui sont aussi très précarisés. De plus, ce qui est étonnant, c’est que l’école maternelle n’a pas obtenu le gel ni l’année passée, ni cette année."

Laurent David, directeur de Saint-Lambert et La Providence, à Pepinster

" À la suite des inondations, le site de La Providence qui était situé en bord de Vesdre a été fort impacté. On fusionne officiellement, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les deux implantations à la rentrée scolaire prochaine (lire 2023-2024). On l’acte officiellement, ça a plus des impacts sur le côté administratif. Pour les personnes qui évoluent sur le site, ça ne change rien pour elles. La mesure, ça nous permet de ne pas attendre septembre 2023 pour engager du personnel si on en a besoin."

Laurent Hoffer, directeur de Notre-Dame, à Dolhain

"La rentrée sera beaucoup plus sereine. Je vais pouvoir garder mon organisation et mes emplois comme avant les inondations de juillet 2021. Quand on perd des élèves dans les petites classes, l’impact est très important. J’ai perdu près de la moitié de ma population suite aux inondations. Pour le moment, on n’a pas encore de nouveaux habitants qui arrivent dans les zones sinistrées."

Morgane Henrot, directrice de l’athénée Verdi, à Verviers

"On a subi des départs très importants directement après les inondations. Nos implantations du primaire et du secondaire sont concernées à la même échelle parce qu’on se trouve dans la même rue. On se reconstruit mais ça prend beaucoup de temps évidemment. Le gel permet de maintenir l’offre d’enseignement le temps que de nouveaux élèves arrivent."