Sinistrée par les inondations de juillet 2021, l’école communale de l’Est, en Prés-Javais, est censée être en travaux à partir du mois d’août prochain. Sauf que l’appel d’offres public n’a recueilli qu’une seule offre d’une entreprise candidate à réaliser les travaux… et que son dossier n’a pas pu être retenu. En effet, en raison d’une faute de frappe, l’entreprise avait stipulé un montant dix fois inférieur à la réalité, avec donc un zéro trop peu. Pour info, le coût du chantier est estimé à 1,7 million d’euros. Avec un prix invraisemblable, le marché n’a donc pu être attribué et le conseil communal de ce lundi soir a décidé de le relancer en urgence. L’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR), a indiqué espérer que la procédure aille vite et que le chantier puisse débuter comme prévu.

Dans la minorité, Hajib El Hajjaji (Écolo) a pointé les successions de difficultés et de problèmes pour les dossiers des écoles sinistrées, celle de l’Est et celle d’Ensival.

Dans la majorité, l’ancien échevin Freddy Breuwer (MR) s’est inquiété de ce que le marché de modules préfabriqués pour une école provisoire durant la reconstruction d’une nouvelle école sur le site d’Ensival n’a pas encore été attribué ; ainsi que des montants supérieurs aux estimations dans les offres de deux sociétés soumissionnaires. En réponse, l’échevin des Travaux a répondu que, après une période de demandes de données complémentaires, le marché en question devrait être attribué par le collège communal, ce jeudi.

2. Avance de trésorerie pour FiestaCity

En plus du subside de 50 000 € (et du subside indirect de 39 838,21 € sous la forme de mise à disposition de matériel, d’ouvriers et de personnels administratifs), l’ASBL Verviers Music Festivals a sollicité et obtenu une avance de trésorerie de 60 000 € pour organiser FiestaCity, le dernier week-end d’août. Cette avance est entièrement remboursable et se justifie par le fait que la décision finalement prise d’organiser le festival a été tardive, ce qui a d’autant retardé le démarchage de sponsors.

3. "Oui, mais…"

Après de longs débats, le conseil a approuvé les remarques proposées par le collège communal concernant le projet de schéma de développement territorial de la Région wallonne. Entre autres dispositions régionales qui posent question à Verviers (il y en a dans bon nombre de communes): une densité d’habitat aussi importante dans certains villages périphériques (Heusy, Petit-Rechain) qu’au centre-ville ; absence des zonings (Lambermont, Petit-Rechain, Stembert) parmi les zones d’activité économique, etc.