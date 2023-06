Interm’aide, à Verviers, cherche des familles d’accueil pour septembre: "La demande est criante"

Indispensable liant entre les autorités mandantes, les parents, le jeune et la famille d’accueil, l’ASBL Interm’aide ne peut que constater une recrudescence des demandes. "Nous sommes, depuis deux ans, à une moyenne de 200 demandes par an. En 2022, nous avons eu 242 demandes (des enfants ont été demandés dans d’autres services que le nôtre en Fédération Wallonie-Bruxelles) dont 61 demandes pour l’arrondissement de Verviers. Et nous avons pu répondre à 15 de ces demandes… La demande est criante, raison pour laquelle le SAJ et le SPJ de Verviers sont encore en grève, raison pour laquelle il y a des mobilisations un peu partout depuis quelques mois: on manque de moyens, de moyens humains et de solutions pour aider ces enfants (en hébergements, en familles d’accueil ou pour le service qui va à domicile aider ou accompagner les parents)", développe Séverine Lambet, directrice de l’ASBL.

La directrice de l’ASBL verviétoise (rue de la Banque). ©ÉdA Philippe Labeye

Interm’aide va cependant pouvoir, dès le 1er septembre, doubler son service. "On est un des plus petits services de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est agréé pour six prises en charge, six enfants dans des familles d’accueil pour une durée de 9 mois maximum. Voici quelques mois, la ministre a lancé un appel à projets, car elle avait réussi à débloquer un million d’euros pour augmenter la prise en charge dans des familles d’accueil. On a répondu à cet appel et dès septembre nous passerons de six à douze enfants. Mais, concrètement, nous n’avons pas les familles d’accueil actuellement. En ce moment, nous en avons sept, dont trois en “pause” jusqu’en septembre. On donne aussi la possibilité d’accompagner des enfants par un membre de la famille ou une connaissance (une grand-mère, une marraine…), cette famille a alors le statut de famille d’accueil. Mais notre demande, c’est d’avoir des familles “neutres”."

"La société va de plus en plus mal"

D’où un appel lancé aux familles verviétoises, comme ce fut le cas en 2018. Sauf qu’on l’a écrit, à l’époque Interm’aide ne faisait face qu’à une centaine de demandes par an… "Nous ne travaillons qu’avec des familles de l’arrondissement de Verviers pour une question de facilité, car l’enfant est amené à voir ses parents de manière régulière (en général une fois par semaine). Il y a de plus en plus d’enfants dans le besoin, les demandes ont doublé. Pourquoi ? Grande question… La société va de plus en plus mal. Nous avons eu depuis 2020 le Covid, les inondations, la crise énergétique… Tout cela vient fragiliser des familles déjà en difficulté. Mais les enfants ne sont pas éloignés de leur milieu familial pour un problème financier, on parle de problématiques plus lourdes: une dépendance des parents, de la négligence, un problème psychiatrique, de la pauvreté sociale… La société, en général, va mal."

Interm’aide a pu aider 15 enfants l’an dernier. ©ÉdA Philippe Labeye

Les familles intéressées seront accompagnées durant près de trois mois, d’où l’appel lancé fin juin. L’ASBL s’adresse aux personnes seules ou en couple, avec ou sans enfant(s), hétérosexuelles ou homosexuelles… "Toute personne peut poser sa candidature. On va l’évaluer, analyser le projet, réfléchir ensemble si la personne est compatible avec la problématique de l’accueil de l’enfant. On fera connaissance et on formera, aussi. C’est vraiment un partenariat entre la famille d’accueil et notre service", conclut la directrice.

087 228 419 ; secretariat@intermaide.be ; www.intermaide.be.