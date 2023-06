La rue de l’Harmonie à Verviers était animée ce samedi par la braderie annuelle. Mais pas seulement car il y avait aussi le Samedi des producteurs. Mis sur pied par le magasin L’Orchestre à pots, cet événement avait la volonté de promouvoir les producteurs locaux. Ces producteurs étaient présents pour partager leur passion et vous faire découvrir ou déguster leurs produits.

Parmi les participants, on retrouvait notamment la Brasserie de Verviers qui a fait goûter leurs créations houblonnées. Les amateurs de cacao ont eu l’occasion de découvrir les chocolats biologiques de Nao. Pour les amateurs de vin, La Vigne Sauvage a proposé une sélection de vins biodynamiques, mettant en avant les méthodes respectueuses de l’environnement et du terroir. Les amoureux de la nature ont également pu découvrir les produits apicoles du Rucher du Chanteloup, avec leur miel et bien d’autres surprises. Sans oublier la siroperie artisanale d’Aubel qui a présenté ses sirops, jus et confitures et les limonades Capsules, produites à Liège, qui ont rafraîchi les visiteurs en ce samedi très ensoleillé.

Un bilan positif de la braderie

Même si le bilan complet devra encore être tiré dans les prochains jours, celui-ci est quand même positif pour les commerçants, surtout au niveau du piétonnier. "Ce n’est pas encore la grande braderie que l’on a connue mais c’est déjà un bon début de retour" nous a avoué l’un d’entre eux. La météo ensoleillée n’y est évidemment pas étrangère également. Seule Crapaurue fut quelque peu déserte tout au long de la braderie. Au contraire de la place Verte qui a rassemblé du monde grâce aux nombreuses activités.