"À mort, à mort le bonhomme printemps !" Cette ritournelle contre l’horrible Jean Printemps a été entonnée sur la plaine du quartier des Hougnes ce samedi soir, et ce pour la quarantième fois. Pour cette édition anniversaire du feu de la Saint-Jean, le public a répondu très nombreux, au plus grand plaisir du comité organisateur, le Royal Réveil des Hougnes. "C’est la quarantième édition mais pas la quarantième année car il y a eu des coupures, notamment lors du Covid ou lors d’une autre année marquée par un changement de comité, détaille Yves Schwaiger. Ce 40e se passe magnifiquement bien. Il y a du monde et c’est toujours une fête qui est faite pour les enfants. Et ils sont aussi très nombreux ce samedi soir. On remercie également les écoles de Marie-Médiatrice et SFX2 pour leur implication."

Tout ce petit monde a débuté d’abord par un tour dans le quartier afin d’aller chercher les ballons en l’honneur du chat volant et qui ont été lâchés avant le grand feu. Mais ce tour a aussi servi pour interpeller Jean Printemps qui fut jugé ensuite pour tous ses méfaits réalisés durant l’année. "J’ai cru entendre qu’il en a fait pas mal ! Tant au niveau sportif et international avec Éden Hasard qui s’est fait virer du Real Madrid mais aussi plus dans la région comme lorsqu’il fut responsable d’envoyer une voiture volante dans un hall omnisports à Flémalle. Ou encore tout ce qui est politique et du quartier comme les travaux de l’avenue Mullendorf qui ont débuté un mois avant le grand jogging. À cause de cela, les sportifs ont dû faire un kilomètre de plus sous le cagnard ! On met donc le feu pour chasser le bonhomme printemps et tous ses méfaits afin d’accueillir l’été."

Ce, sont les derniers mariés du quartier de l’année, Gilles et Justine Hauglustaine, qui ont eu l’honneur de bouter le feu au bûcher. "Ensuite, c’est la plus longue soirée de l’année qui a commencé, avec la première heure qui est traditionnellement réservée aux enfants."