La brasserie des Brango’s vient d’ouvrir sur la place Verte à Verviers

C’est dans l’ancien magasin de lingerie Hunkemöller que vient d’ouvrir ce vendredi matin une toute nouvelle brasserie. Et derrière le comptoir, on retrouve une personne bien connue du monde de l’horeca local, Huseyin Tunc. "J’ai tenu un établissement durant une dizaine d’années à Verviers. Puis je suis parti à Liège pour deux autres établissements. Mais j’avais envie de revenir dans la région. Avec Unibox, je suis tombé sur cet endroit qui avait été sinistré lors des inondations. Durant huit mois, nous avons complètement refait le lieu pour le transformer en une brasserie au look cosy."