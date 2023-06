2 000 Verviétois ont été tirés au sort et d’autres suivront: pour quoi faire ?

Ce nouveau dispositif de participation citoyenne a été étudié en collaboration avec l’université de Liège. Ses fondements se basent en partie sur des initiatives menées dans ce registre en Communauté germanophone et à l’étranger. Expérimental, il est voué à évoluer dans le temps, en fonction de ce que les citoyens qui s’y impliqueront en feront, sans ingérence politique.

Il se base principalement sur un tirage au sort de ses participants. C’est ainsi qu’un premier panel de 2 000 Verviétois, âgés de minimum 18 ans, a été déterminé. Il s’agit d’un échantillon assez large – représentatif de la population en termes de tranches d’âge, de genre et de lieu de résidence – car le taux de réponse à l’invitation à participer aux futures réunions est estimé entre 5 et 10%. Un nouveau tirage au sort sera organisé pour sélectionner ceux qui auront répondu favorablement, afin de constituer deux types d’organes, complémentaires, composé de 25 à 30 membres effectifs et de 8 membres suppléants.

Assemblées citoyennes et conseils participatifs

Il y aura différentes "assemblées citoyennes", chacune d’entre elles étant dédicacée à un thème précis, déterminé par un "conseil participatif" (lire plus loin). Pour lancer l’opération, deux assemblées citoyennes seront créées. L’une d’elle n’a pas encore de sujet d’étude, l’autre se penchera sur le quartier de Hodimont (dans le cadre d’un programme subsidié par la Région wallonne, la Ville de Verviers dispose d’un budget de 1 million d’euros pour des actions à mener en Hodimont). Chaque assemblée citoyenne (des experts pourront y être invités) sera dissoute une fois qu’elle aura déterminé et émis ses propositions, après normalement 3 ou 4 réunions.

D’autre part, il y aura un organe plus permanent: un "conseil participatif", composé pour une durée de deux ans mais renouvelable pour moitié de ses membres chaque année (avec possibilité qu’il s’agisse de membres sortants d’assemblées citoyennes pour une question de continuité d’action). Son rôle consistera à attribuer des sujets de réflexion et d’étude aux nouvelles assemblées citoyennes à mettre en place et aussi à contrôler le suivi et l’exécution (par la Ville) des propositions émises par les assemblées précédentes.

Quels types de thèmes pourront être abordés ? Il n’y a pas vraiment de limite, ce nouveau dispositif de participation citoyenne deviendra ce qu’en feront les citoyens, au fil des tirages au sort et du renouvellement des organes en question.

L’invitation envoyée aux 2 000 Verviétois tirés au sort

Plus de détails sur www.verviers.be/ma-ville/participation-citoyenne