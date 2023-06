Verviers: La Traversée reçoit Thomas Hertog, cosmologiste et collaborateur de Stephen Hawking (vidéo)

"Cela s’est fait par l’entremise d’Urbain Ortmans, directeur de Vedia, qui le recevait dans le cadre de son émission “L’Album”. Il s’est également proposé pour animer lui-même la rencontre, raconte Bernard Quickels, patron de la librairie. Nous avons tout de suite été partants." Car il faut dire que le parcours de Thomas Hertog est particulièrement fascinant. "C’est un prodige. Il a été diplômé très tôt de la KUL, puis de Cambridge. Avec Stephen Hawking, ils ont développé des théories particulièrement intéressantes d’un point de vue scientifique."

Stephen Hawking et Thomas Hertog dans le bureau de Stephen sur le nouveau campus des sciences mathématiques à Cambridge. ©DR

Et celles-ci intéressent aussi les lecteurs verviétois. "On a vendu beaucoup d’exemplaires du livre dès sa sortie, même avant l’annonce de sa venue. Il était assez attendu." Du côté de la librairie, aborder un sujet aussi pointu est une première. "On a déjà une vingtaine de réservations, de jeunes mais aussi de personnes plus âgées, note Bernard Quickels. Ce Monsieur a une aura. Pour nous, c’est aussi l’occasion de sortir de notre zone de confort. Je n’aurais pas imaginé ça, il y a deux ou trois ans."

Comment y assister ?

Concrètement, la rencontre débutera à 15 heures pour une discussion d’environ 45 minutes. Celle-ci sera suivie d’une session de questions-réponses, d’une séance de dédicace et d’un verre de l’amitié. L’inscription est souhaitée, soit en librairie, soit par mail à l’adresse latraversee@proximus.be.

Des rencontres entre auteurs et lecteurs de plus en plus fréquentes

Que ce soit avec des auteurs locaux ou des écrivains de renom, comme l’autrice flamande Lize Spit invitée en avril dernier, la Traversée organise de plus en plus de rencontres au sein de son magasin. "C’est le pied total, confie Bernard Quickels. Maintenant, on a la place pour pouvoir facilement accueillir 50 personnes dans le fond du magasin. Puis, pour la librairie, c’est nécessaire de montrer qu’on ne vend pas que des livres mais qu’on est aussi un acteur culturel. Ce qui est amusant également, c’est que depuis quelque temps, ce sont les éditeurs qui viennent vers nous."