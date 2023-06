Le TEC collabore avec la zone de police Vesdre lors de contrôles à Verviers

En effet, la police de la zone Vesdre et les services du TEC ont organisé une opération conjointe à différents arrêts de bus de l’arrondissement.

Au total, ce sont 456 passagers qui ont été contrôlés par les vérificateurs du TEC. 45 infractions ont été retenues, liées notamment "à des détentions d’abonnements appartenant à d’autres titulaires, à des non-validations des titres de transport et à l’absence de ceux-ci", complète le communiqué.

Les agents de police, eux, ont contrôlé 35 passagers. "Parmi ceux-ci, cinq passagers détenaient des produits stupéfiants, un détenait une arme prohibée (un couteau), un était en séjour illégal sur le territoire et un était signalé par les services de police."

Ce type d’opération est amené à continuer et à se reproduire régulièrement pour une raison simple: renforcer la sécurité. "L’objectif ? Sécuriser le contrôle des titres de transport, constater et traiter des infractions judiciaires et interpeller des personnes à rechercher, à bord des bus des lignes régulières."

L’opération a aussi pour but de marquer le rapprochement entre le TEC et la police de la zone Vesdre, afin notamment "de diminuer l’agressivité et le sentiment d’insécurité dont sont victimes tant les chauffeurs que les usagers de bus", conclut le communiqué.