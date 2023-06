Un Verviétois condamné pour propagande terroriste

La police judiciaire fédérale avait été informée en juillet 2022 par la police espagnole de l'apparition du nom du prévenu dans une enquête réalisée sur le territoire espagnol. Cette enquête visait une jeune fille âgée de 16 ans qui s'était radicalisée sur les réseaux sociaux et avait reçu de la part du prévenu du matériel de propagande du prétendu État islamique.

Le prévenu avait exercé une influence sur la jeune fille au point de l'enlever et de la faire venir en Belgique, où la jeune fille a ensuite revêtu le niqab. Fiché pour terrorisme, le prévenu avait entretenu une liaison avec la jeune femme et avait convenu de se convertir à l'islam. Dans des messages échangés sur les réseaux sociaux, il évoquait l'idée de "s'entraîner au tir", de "mourir pour Allah", de "taper la France" ou encore de "répandre l'islam par l'épée".

Le prévenu était suspecté d'avoir recruté la jeune fille mineure et d'avoir renforcé sa détermination de rejoindre la Syrie entre août 2021 et juillet 2022, alors que ses avocats estimaient que la jeune fille était déjà radicalisée.

Le tribunal a acquitté le prévenu pour les faits d'incitation au terrorisme, de recrutement et d'enlèvement à l'égard de la jeune fille. Il a par contre été condamné pour avoir effectué de la propagande et participé aux activités d'un groupe terroriste. Le tribunal l'a condamné à une peine de trois ans avec sursis pour le surplus de la détention préventive et à une amende de 4.000 euros avec sursis pour moitié.