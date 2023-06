Depuis ce mercredi 21 juin 2023, le centre-ville de Verviers vit sous le rythme de la braderie. "C’est enfin un retour à la normale que nous vivons cette année pour la braderie, détaille Luc Demarche, le président de l’Union des commerçants verviétois. C’en est désormais fini des travaux de ce côté, notamment en Crapaurue. Mais aussi sur la place Verte où ils se terminent terriblement bien."

D’ailleurs, la volonté de Shop’in Verviers est de dynamiser un maximum la place Verte. "Malheureusement, sur la place Verte, il n’y a plus beaucoup de commerçants. Mais nous voulons la dynamiser au maximum durant cette braderie pour qu’elle fasse le lien entre Crapaurue et le piétonnier. Sur cette place, tout le monde y participe et, avec l’échevinat des Affaires économiques et Verviers Ambitions, nous avons concocté un programme très copieux concernant les animations."

Avec notamment un château gonflable et des jeux en bois ce samedi ou encore un village des brasseurs locaux vendredi en parallèle de la nocturne. Sans oublier, "Le samedi des producteurs", organisé par l’Orchestre à pots, rue de l’Harmonie.

Des bons d’achat à gagner

Mais surtout, tout au long de la braderie, divers bons d’achats à remporter et le retour de la roue de la fortune le samedi avec, là aussi, des bons de réduction à gagner.

"Il y a également une kermesse, qui devait au départ aller sur le site Belgacom, et qui est aussi sur la place Verte. D’ailleurs, le périmètre du chantier de l’auvent a été un peu réduit pour permettre à tout le monde de s’installer correctement."

Crapaurue transformée en piétonnier

Une autre grande nouveauté est le retour de Crapaurue en mode piétonnier durant toute la braderie, soit jusqu’à samedi.

"Nous avons fait un sondage auprès des commerçants de Crapaurue pour savoir si on la remettait en piétonnier ou non. Car cela a évidemment un impact important sur la mobilité. Mais tous les commerçants ont répondu positivement et voulaient la fermeture de la route pour sortir de leurs commerces et installer des tonnelles."