Propreté: de nouvelles écoles labellisées dans l'arrondissement de Verviers

Le label "École plus propre" est un programme d’accompagnement des écoles qui vise à aider les établissements à mettre en place un plan d’actions portant sur la propreté, le tri et la prévention des déchets. "Parce qu’une école plus propre, c’est une école qui réduit ses déchets à la source", insiste l’ASBL Be WaPP co-organisatrice du projet avec Fost Plus. En 2023, trois écoles de notre arrondissement ont terminé leurs trois années d’accompagnement et ont obtenu leur labellisation à savoir l’école communale Pierre Rapsat + implantation Géron (Verviers), l’école communale Luc Hommel (Dison) et l’athénée royal et l’école d’hôtellerie de Spa. Le label signifie que les écoles ont obtenu suffisamment d’outils pour à présent devenir autonomes.