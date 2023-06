Le climat et l’accessibilité à une eau de qualité, en quantité et à un tarif contenu, en Wallonie

Négociés avec la Région wallonne et coordonnés entre eux, les nouveaux contrats de gestion de ces deux entreprises publiques autonomes régionales, ont été officiellement signés ensemble (une première), ce mardi 20 juin 2023, à Verviers, où elles sont toutes les deux basées, par leurs responsables et par la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

Une eau de qualité, en qualité suffisante et à un prix contenu ? Ces principes peuvent sembler couler de source. Mais ils constituent des enjeux évolutifs, au regard notamment des "effets des dérèglements climatiques. Les inondations et les sécheresses rappellent l’importance cruciale de l’accès à une eau de qualité irréprochable et de la sécurisation d’approvisionnement sur l’ensemble du territoire", a insisté la ministre wallonne, qui a salué "la vision progressiste, durable et réaliste" des deux organismes.

Des autoroutes de l’eau

Président du comité de direction à la fois de la SPGE et de la SWDE – ce qui symbolise les synergies entre les deux organismes et la bonne gouvernance de ceux-ci –, Éric Van Sevenant confirme: "Nous sommes confrontés à l’évolution du territoire wallon, laquelle n’est pas la même en termes démographiques et hydrologiques, et à des changements climatiques, surtout des sécheresses, qui nous conduisent à être davantage résilients en termes d’infrastructures. C’est ainsi que 400 km d’autoroutes de l’eau sont en train d’être construits pour assurer l’approvisionnement dans certaines zones de Wallonie, comme le centre-Ardenne, jusqu’à Houyet, Beauraing, etc.", notamment avec une réserve de 10 000 mètres cubes stockés sur les hauteurs de Verviers, où ont été signés les contrats de gestion 2023-2027 des deux organismes.

La sécurité d’approvisionnement passe aussi par des développements d’autres ressources en eau, notamment "la récupération d’eaux d’épuration et d’eaux de pluie pour le secteur agricole, qui est désormais en demande alors qu’il ne l’était pas auparavant, quand il n’y avait pas autant de périodes de sécheresse".

Tarifs sous pression

En ce qui concerne l’enjeu de contenir le tarif de l’eau – actuellement à quelque 5 € le mètre cube –, il y a un engagement à limiter d’éventuelles hausses à maximum le taux de l’inflation. "En 2023, la SPGE a accepté de ne pas augmenter son tarif (NDLR: pour l’assainissement des eaux) afin de ne pas cumuler, pour la population, avec les hausses des prix des autres énergies, tout en obtenant des montants compensatoires du gouvernement wallon pour maintenir ses investissements", note la ministre Tellier.