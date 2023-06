Premier marché de créateurs dédié à l’Upcycling à Verviers par Ginette

Depuis un moment, Françoise Drèze, l’organisatrice du marché et fondatrice de Ginette, pense à réaliser un marché dédié au surcyclage. D’une part, car elle a constaté une demande des créateurs en ce sens, afin de repenser leur manière de travailler. D’autre part, "je suis intimement convaincue que ça va devenir plus courant. On ne peut pas continuer à gaspiller comme on le fait depuis 20 ans. Je pense que l’Upcycling serait un moyen pour les créateurs de participer à ce changement".

C’est presque naturellement que quand la Ville de Verviers lui a proposé de lancer un nouveau projet, elle n’a pas hésité. "Et ça leur a plu !", se réjouit-elle.

Une tendance ou une prise de conscience ?

C’est en effet une tendance qui s’installe dans les grandes villes et ailleurs. Mais si cela permet d’ouvrir le marché à un maximum de personnes, c’est une première étape pour prendre conscience de la manière de consommer autrement, reconnaît l’organisatrice. "Il y a des personnes qui n’auraient jamais acheté en seconde main et qui se tournent de plus en plus vers ce marché. Les raisons sont variées. Les deux principales: l’écologie et des raisons économiques. Par exemple pour les vêtements des magasins Terre, leur prix est divisé par quatre par rapport à du neuf. Et si cette tendance peut donner un coup de pouce pour conscientiser sans donner de leçons, c’est gagné".

Il semble essentiel de préciser la différence entre la seconde main et l’Upcycling. Ce dernier transforme l’objet de seconde main, il y a cette d’idée d’amélioration ou de transformation de l’objet. "Il faut garder à l’esprit que l’Upcycling est qualitatif. C’est donner une plus-value à l’objet fini. C’est dans ce sens-là qu’on travaille pour le marché d’octobre." D’ailleurs les créateurs qui seront de la partie sont issus de différents univers. "Il y a une dame qui travaille la récupération de bâches publicitaires et les transforme en sac. Dans la ferronnerie, les artisans font ça depuis longtemps. Ils utilisent les matériaux pour les transformer en personnages. Il y a une créatrice qui intègre des fleurs dans des bijoux, etc."

Bien que l’appel à candidatures soit lancé depuis plusieurs semaines, le marché lui aura lieu en octobre à l’Hôtel Van der Valk à Verviers. C’est un maximum de 30 créateurs qui seront présents. Le nombre de places est limité, cependant les candidatures pourraient être acceptées jusque début juillet.

Infos: Facebook de Ginette.