Plus de 700 enfants ont ouvert le jogging de Verviers 2023 (photos des podiums)

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas pour autant que les enfants ne se sont pas amusés lors de ces courses toujours disputées dans la bonne humeur ambiante. Surtout avec la sympathique compétition interécoles. "Nous avons principalement la présence d’écoles verviétoises. Au niveau des participants, y a autant de filles que de garçons avec parfois des écoles mieux représentées que d’autres car elles souhaitent jouer la gagne pour le trophée interécoles."

D’ailleurs, grande nouveauté pour cette année, ce classement interécoles et sa cérémonie protocolaire finale s’est déroulée au stade de Bielmont. "Le gros plus cette année fut que nous avons fait la remise des prix du classement interécoles juste après la dernière course. Tout en ayant eu une évolution, course après course de ce classement. Il faut savoir que cette remise des coupes du classement interécoles se faisait habituellement le jeudi à l’hôtel de ville. Mais nous avons décidé de le faire ce samedi quand tous les élèves et les professeurs sont sur place. Donc autant faire la fête avec tous les enfants à ce moment." Une très bonne idée qui a mis du piment et de l’ambiance au sein du stade tout au long de cette avant-soirée.

Filles 2014 : Louise PIETTE (école René Hausman)

Louise Piette (au centre). ©Romain RIXHON

"Je me suis bien amusée. Je suis partie directement première en sortie du stade de Bielmont. C’est d’ailleurs ce que je voulais faire. J’ai déjà participé à plusieurs joggings comme Jehanster ou Henri-Chapelle. Et je cours même le 5km de ce dimanche avec mon papa. Cela fait deux ans que je cours et je suis affiliée au club d’athlétisme des Hautes-Fagnes."

Garçons 2014 : Malo LARBALESTRIER (Notre-Dame Heusy)

Malo Larbalestrier (au centre). ©Romain RIXHON

"J’ai eu une belle course. J’ai suivi le groupe encadrant jusqu’en sortie du stade puis j’ai simplement suivi le vélo et j’ai gagné. J’ai tout le temps été en tête. Cela fait deux ans que je cours et je suis au club d’athlétisme des Hautes-Fagnes. Je suis champion provincial de cross-country. Et je gagne aussi régulièrement des joggings dans ma catégorie."

Filles 2013 : Layla AZZOUZI (Athénée royal d’Eupen)

Layla Azzouzi (au centre). ©Romain RIXHON

"Je suis très contente de ma course. On est restés en groupe jusqu’au stade où j’ai ensuite tapé un sprint à partir du virage et j’ai gagné. Je cours régulièrement mais je ne fais pas d’athlétisme. Je cours pour mon plaisir et j’ai déjà gagné notamment la course de Pâques ou encore l’année dernière ici."

Garçons 2013 : Nathan HERVE (Saint-Nicolas Stembert)

Nathan Herve (au centre). ©Romain RIXHON

"Ma course n’était pas mal. À l’entrée du stade, je n’étais que septième mais j’ai remonté tout le monde au début du virage. C’est la deuxième fois que je gagne au jogging des enfants ici. J’adore les joggings, c’est une passion pour moi. Et je reviendrai l’année prochaine !"

Filles 2012 : Maëllyne ROUBERTIES (St-Nicolas Stembert)

Maëllyne Rouberties (au centre). ©Romain RIXHON

"C’est la première fois que je gagne un jogging. J’ai pris l’avance dès le départ au premier tour et j’ai conservé cette avance jusqu’à la fin. Je suis vraiment contente de ma course. Je m’entraîne beaucoup au sein du club d’athlétisme des Hautes Fagnes et je fais beaucoup de compétition sur piste en LBFA."

Garçons 2012 : Artur FARGIEV (École des Hougnes)

Artur Fargiev (au centre). ©Romain RIXHON

"C’est la première fois de ma vie que je gagne. Après plusieurs blessures, je n’ai pas pu faire le jogging auparavant. Et lors de ma première participation, je suis premier ! J’ai pris l’avance au premier tour sur la route. J’étais tellement fier de moi que j’ai été porté par la course et le public. Ma médaille est pour toute mon école qui m’a soutenu et tous mes amis."

Filles 2011 : Sofia RADOUANI (École des Hougnes)

Sofia Radouani (au centre). ©Romain RIXHON

"J’ai déjà gagné l’année dernière et je joue souvent la tête ici au jogging des enfants. J’ai pris mon avance dans la montée du premier tour et j’ai gagné en solitaire. Je fais de l’athlétisme et des joggings mais je n’aime pas trop la compétition donc je fais plus des joggings."

Garçons 2011 : Noa MUAKA THAMBA (École des Hougnes)

Noa Muaka Thamba (au centre). ©Romain RIXHON

"J’ai pris l’avantage dans les deux montées car je sais que d’habitude, il y en a qui relâchent un peu quand ça monte. Puis, cela s’est passé dans la tête et j’avais de l’avance avant l’entrée du stade et je l’ai conservée. L’année passée, j’avais terminé troisième et ici je gagne. Enfin, je fais du football à l’AS Eupen."