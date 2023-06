Une semaine après le Conservatoire, c’est un autre lieu emblématique de l’art verviétois qui ouvrait ses portes au public. Et l’académie des Beaux-arts a fait le plein de visiteurs tout au long de ce week-end. "Il y a du monde depuis ce vendredi et cela n’a pas désempli samedi, explique la directrice, Anne-Sylvie Primo. On s’attendait peut-être à avoir un peu moins de monde vu le beau temps mais non."

Et c’est tant mieux pour cette institution verviétoise car l’objectif de ces portes ouvertes est évidemment de donner un coup de projecteur en vue de l’année prochaine et de donner envie aux futurs élèves de les rejoindre. "Le but est d’attirer un peu de monde et force est de constater que les inscriptions marchent déjà fort bien ce week-end. C’est de bon augure. De plus, grâce au partenariat avec le Conservatoire, c’est un vrai plus pour nous. D’ailleurs, des élèves du conservatoire de Verviers sont venus aux ateliers. Il y a donc eu un peu de musique ces vendredis et samedi et c’était vraiment chouette."

Enfin, les élèves ont travaillé dur pour présenter leurs créations lors de ces journées portes ouvertes. "Comme chaque année, nous présentons le travail des élèves qui a été réalisé durant toute l’année. Il y a eu les jurys qui étaient présents toute la semaine et les élèves ont donc pu montrer leurs travaux avant ces portes ouvertes. C’est un peu une finalité de l’année pour eux."