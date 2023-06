Le plan d’action est porté par la Ville et le CPAS de Verviers en concertation avec le service de planification d’urgence. Il est destiné à tous et cible particulièrement les personnes les plus vulnérables (seniors, nourrissons, malades chroniques, SDF...).

La phase jaune, celle de vigilance, consiste à diffuser des conseils de prévention par les canaux de communication habituels comme le site internet, les réseaux sociaux. Les messages seront aussi relayés par les intervenants sociaux des quartiers.

La phase orange, dite d’avertissement s’active "si la température dépasse 25° durant 5 jours et si la moyenne des températures mesurées durant ces 5 jours dépasse 17°", détaille la Ville. La communication de prévention sera renforcée et les personnes figurant sur la liste d’appel "seront contactées un jour sur trois, week-end et jours fériés inclus".

Pour vous inscrire sur la liste d’appel, il existe un formulaire en ligne via le guichet en ligne: verviers.guichet-citoyen.be. La ville indique que les seniors de plus de 75 ans ont reçu un courrier par la poste qu’ils doivent complété et renvoyer à la ville de Verviers à 4800 Verviers, place du Marché 55 ou par mail à sante@verviers.be.

La phase rouge, appelée alerte, s’enclenche "si la température du jour excède les 28° et que les critères de la phase d’avertissement sont réunis". Elle peut également être d’application, "si les concentrations horaires moyennes en ozone sont dépassées. Les mesures déjà prises par la Wallonie devront, dans ce cas, être intensifiées".

La Ville rappelle à tous de bien s’hydrater et de ne pas rester isolé.

Infos: Le service Santé de la Ville de Verviers au 087 327 547 ou sante@verviers.be.