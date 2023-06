Depuis sa création en 1886, VPharma n’a cessé de se développer: "C’est une vieille dame respectueuse"

C’est un projet qui mûrissait depuis plusieurs années. On était auparavant rue de Mangombroux, à Verviers, pour notre activité de grossiste-répartiteur et c’est vrai que les locaux devenaient un peu exigus, tant dans l’accessibilité que nos locaux à proprement parler. On travaillait sur plusieurs étages donc, en termes d’ergonomie, c’était peu simple et puis les inondations n’ont pas épargné le site non plus. Le service de grossiste-répartiteur a été touché, tout comme une dizaine d’officines. La nécessité de déménager était antérieure aux inondations mais, avec elles, on a accéléré le mouvement.

En avril 2022, on a eu l’occasion de visiter ce nouvel espace, aux Plenesses, qui est un ancien site de Callebaut, la fabrique de chocolat. Le gros point fort, c’est que ce bâtiment proposait des normes alimentaires qui se rapprochaient assez bien des normes de stockage des médicaments. Il faut savoir qu’on nous impose une réglementation de contrôle de température, notamment. Ce site, à ce niveau, était hyperfiable. En termes d’espace aussi, c’était le top. On est sur plus de 2000 m2 d’exploitation avec 300 m2 de bureaux. L’accessibilité est super aussi et la logistique bien améliorée. C’était une opportunité et un défi parce qu’on a commencé les travaux d’adaptation en octobre 2022 et on a déménagé en mai 2023.

On a aussi un partenaire de choix avec Noshaq (NDLR : un fonds d’investissement liégeois) qui nous soutient au niveau financier et qui nous a permis d’aboutir dans ce projet. Avoir un tel partenaire, c’est un gage de prospérité.

Quelles sont les activités que l’on retrouve sur ce nouveau site?

C’est toute notre activité de grossiste-répartiteur. C’est donc le lieu de stockage et le fournisseur des 48 officines VPharma. C’est ici que les achats se font – via une dizaine de membres de personnel administratif –, donc toutes les livraisons de nos achats arrivent ici, sont stockées puis toutes les commandes sont préparées et partent vers les points de vente. Pour ça, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à réceptionner les commandes, stocker les marchandises, puis les répartir et les livrer. C’est vraiment le centre névralgique de tout le stockage. En chiffres, on retrouve dans ce nouveau bâtiment 11000 références, ce qui représente 330000 produits en stock. Et chaque jour, il y a 8 départs pour les tournées.

Le siège social, lui, reste bien rue de Mangombroux, à Verviers. Il y est depuis plus de 70 ans…

Cette infrastructure supplémentaire, c’est un tournant pour l’entreprise?

Oui, c’est clairement un signal fort. VPharma se développe mais c’est aussi une entreprise locale donc c’était un choix de rester dans notre ancrage géographique. Avec ce déménagement, on désire mieux servir nos officines mais, in fine, nos clients et nos patients. Et pourquoi pas, après, faire preuve de créativité et faire utiliser cet outil de grossiste-répartiteur par d’autres partenaires.

Par son développement au zoning des Plenesses, VPharma confirme sa volonté d’être un acteur économique fort en région verviétoise?

Bien sûr, ça fait partie de l’ADN de la société. C’est une valeur que VPharma défend depuis des années, depuis le début de son existence. C’est une vieille dame respectueuse, c’est souvent comme ça que je l’appelle, elle est là depuis 1886. Dans nos choix, l’ancrage local est le premier critère à respecter.

Ce déménagement, ce « signal fort » comme vous le qualifiez, est-ce aussi la preuve de la bonne santé de VPharma dans le monde de la pharmacie et parapharmacie?

C’est un gage de prospérité, on peut le dire, il faut qu’on soit fiers de nos réussites. VPharma, c’est une société locale, historique, il y a de la fierté à pouvoir continuer cette aventure. Et avoir une entreprise locale qui prospère, c’est un fait suffisamment rare que pour le mentionner. C’est pour tout ça que nos collaborateurs travaillent chaque jour. La société s’est construite seule et elle a toujours fait preuve de dynamisme pour avancer et se développer.

"On est sur plus de 2000 m2 d’exploitation avec 300 m2 de bureaux. L’accessibilité est super aussi et la logistique bien améliorée." ©EdA Philippe Labeye

Quand ça marche et que ça va bien, il faut le dire?

Quand ça marche, il faut le dire, mais il faut aussi dire qu’on se bat tous les jours pour ça. Il y a des défis devant nous qui ne sont pas simples. Il y a de la concurrence, il y a un monde qui bouge. Ça va bien, oui, mais ce n’est pas parce que ça va bien que le monde ne va pas changer et qu’il ne faut pas être dynamique. Il faut voir l’avenir en se donnant les armes et, ici, c’est un développement qui va nous permettre de nous battre à l’avenir. Il faut savoir que les grossistes-répartiteurs, en Belgique, deviennent extrêmement rares, le monde de la pharmacie peut aussi, dans quelques années, être soumis à une situation de monopole. Donc si on a une carte à jouer là-dessus, on le fera.

La crise sanitaire a-t-elle eu un rôle dans ce développement d’une manière ou d’une autre?

Je vois la crise sanitaire un peu comme une opportunité mais aussi une grosse difficulté. On a sous-estimé l’impact qu’elle peut avoir, sur la durée, sur les professionnels de la santé, au sens large. On voit un avant-après dans ce secteur, comme dans la société globale. Durant la crise, il y a eu des périodes vraiment dures. Quand elles étaient dures, il y avait de la tolérance mais maintenant que les choses sont revenues à la normale, la tolérance s’amoindrit et ça, c’est difficile. On a quand même eu un double effet sur Verviers : la crise et les inondations!

Dans l’aspect positif, ce qu’on peut en retirer, c’est la mobilisation et le fait de se fédérer autour d’une difficulté. Il faudra se souvenir de ça pour que cette dynamique perdure face à des difficultés auxquelles nous devrons peut-être encore faire face.

En 2023, comment définiriez-vous votre entreprise?

Je reprends mon expression : c’est une vieille dame respectueuse. Elle a un historique fort, des valeurs très ancrées, et ce n’est pas une volonté d’un conseil d’administration, d’une direction, c’est une volonté interne et globale. Nous sommes une entreprise à taille humaine et à vocation humaine et sociale. On allie aussi une dynamique commerciale et l’éthique de la pharmacie. On a des équipes impliquées dans leur région et on est axé sur le bien-être au sens global.

On a un positionnement qui est « Ensemble, construisons notre santé ». C’est fort. Le mot « ensemble », c’est créer une communauté. À savoir, VPharma dans son ancrage local mais aussi une communauté avec les patients et les clients. Et le mot « santé », va au-delà des médicaments. On élargit ça à une dynamique globale dans le bien-être et la santé holistique. VPharma, c’est une dame qui a la force de ses années mais une belle dynamique et beaucoup de belles choses devant elle.

« Faire venir les clients pour des choses qu’ils ne trouveront pas ailleurs »

Au fil du temps, les pharmacies ont évolué. VPharma, ce n’est plus seulement que la vente de médicaments mais c’est aussi des produits de parapharmacie, du matériel médical… La diversification, une obligation?

Oui, c’est une obligation parce que le monde de la santé se décrit comme ça. VPharma a plusieurs activités : il y a les officines, le grossiste-répartiteur, le paramédical avec Gmedi, un comptoir optique à Spa et puis notre site d’e-commerce qui est Pharma express et on va travailler à ce que ce soit un outil encore plus digital pour nos officines, nos clients et nos patients.

"VPharma, c’est une dame qui a la force de ses années mais une belle dynamique et beaucoup de belles choses devant elle." ©EdA Philippe Labeye

Un e-shop efficace, c’est crucial pour suivre l’évolution du marché?

Oui car la concurrence est forte sur ce secteur. On n’a pas l’ambition de concurrencer des e-shops pure players, on ne pourrait pas le faire. Mais il est important pour nous d’offrir la facilité et de l’omnicanalité, donc ramener du digital dans les points de vente physiques. C’est permettre à un patient-client de contacter son officine, de faire une réservation et de venir chercher sa commande. On y travaille. Un service de click and collect va bientôt être lancé. On doit allier aujourd’hui le conseil qu’on peut avoir en officine à une facilité digitale.

Au niveau de votre développement, vous avez également créé votre propre gamme de produits. En quoi est-ce un plus?

On a développé en 2019 notre gamme de produits de parapharmacie, en marque propre. C’est une volonté parce que c’est être acteur du marché, en proposant des prix plus bas avec une qualité engagée. On ne supporte pas tout le poids du marketing et de la communication que d’autres peuvent supporter. C’est un enjeu car faire connaître la gamme ne repose que sur nos collaborateurs et ils jouent le jeu à fond car on est convaincus qu’elle a des atouts. Elle concurrence des gammes avec une notoriété forte mais elle les complète aussi. Une personne fidèle à sa gamme cosmétique peut aussi utiliser nos produits en parallèle.

Que propose cette gamme « maison »?

Des produits de parapharmacie : des démaquillants, des produits anti-âge, des crèmes de jour, des sérums, aussi des gouttes de principes actifs qu’on peut ajouter à n’importe quelle gamme. Par exemple, on parle beaucoup de la vitamine C et son effet bonne mine. Nous avons des gouttes à rajouter dans une marque autre, dans une crème, pour un effet boost.

En plus, on va lancer notre gamme OTC (NDLR : « over the counter », en anglais. Littéralement « par-dessus le comptoir », en français), donc des produits comme des multivitamines, de la vitamine C ou D, un produit à base de plantes pour favoriser l’endormissement. Ce sont des produits de marque blanche, sans poids de marketing encore une fois, mais dont la composition en termes de principes actifs a été réfléchie en interne. On espère développer ça d’ici l’automne. Toujours avec des prix très concurrentiels pour pallier les difficultés économiques que tout le monde rencontre. Il n’est pas normal que des personnes doivent faire des choix en matière de santé pour des raisons financières. La vitamine D par exemple est connue pour avoir des effets préventifs très variés. Il n’est pas normal qu’on ne puisse pas en bénéficier, faute de budget. On se doit donc de proposer des alternatives, avec une grande qualité et de fabrication belge.

Proposer une telle palette de services, c’est une façon pour vous de vous démarquer?

Oui et il n’y a rien de mal à ça. On se démarque et on montre notre dynamisme et notre présence. On propose des alternatives et on fait face à une concurrence toujours plus accrue. On pense toujours que dans le monde des pharmacies, la concurrence, ce sont les autres pharmacies mais c’est plus large que ça. La concurrence, c’est aussi les grandes surfaces, les magasins de parapharmacie, les parfumeries, les magasins de bien-être, bio… Donc ce qu’on cherche, c’est fidéliser nos clients et les faire venir pour des choses qu’ils ne trouveront pas ailleurs, que ce soit des gammes, des services ou notre expertise.

La pharmacie de demain, comment la voyez-vous?

Elle doit être pluridisciplinaire. Ce n’est pas uniquement du médicament mais aussi du conseil global, des gammes élargies, des services élargis. Je la vois aussi facilitatrice pour les patients et clients. On peut être les deux, ou seulement client ou seulement patient. Elle est donc facilitatrice parce qu’elle sera en partie digitale, en partie, j’insiste, car on vient aussi dans les officines pour le contact humain. Elle sera facilitatrice par des outils digitaux qui viendront s’intégrer dans le flux humain. La pharmacie de demain est fidélisante, dynamique, moderne. C’est un grand défi.

"Une société doit grandir et la volonté de nous étendre vers Liège, c’est aussi pour rendre la société pérenne. Grandir, c’est aussi sécuriser." ©EdA Philippe Labeye

« VPharma, c’est aujourd’hui 48 officines : 39 sur Verviers et 9 sur Liège »

Il y a plus de 135 ans que les Pharmacies populaires de Verviers, aujourd’hui VPharma, existent. Que représentez-vous en 2023, en quelques chiffres?

VPharma, c’est aujourd’hui 48 officines : 39 sur Verviers et 9 sur Liège, de Beyne-Heusay à Alleur. Notre dernière grande acquisition sur Liège, c’est la Grande Pharmacie, place Saint-Lambert, en décembre 2022, qui est un véritable fleuron. Nous sommes déjà place Cathédrale, donc avec cette nouvelle adresse, on se positionne vraiment sur Liège. Un de nos défis est d’ailleurs de nous faire connaître sur Liège et de continuer notre expansion. On reste avec un ancrage local mais quand une société verviétoise vient sur Liège, ce n’est pas la même chose. On a une image à construire sur Liège et on s’en donne les moyens.

Côté personnel, on compte plus de 375 collaborateurs, pour couvrir toutes nos activités. La pluridisciplinarité qu’on essaie de construire, elle est là depuis longtemps. Il faut qu’on arrive à la rendre encore plus accessible.

Vous êtes donc sur Liège depuis 2020. Pourquoi avoir étendu vos activités là? Dans l’imaginaire, il y a toujours une mince frontière entre Verviers et Liège.

La frontière, elle existe mais c’est une petite frontière, elle est très mince (sourires). Et la volonté d’expansion ne va pas plus loin que ça. On veut rester sur le bassin liégeois. Une société doit grandir et la volonté de nous étendre vers Liège, c’est aussi pour rendre la société pérenne. Grandir, c’est aussi sécuriser.

Multiplier les points de vente physiques, est-ce une manière de minimiser la concurrence des pharmacies en ligne?

C’est y faire face et on la minimise en s’appuyant sur nos forces qui sont : étendre les points de vente physiques; intégrer du digital; mettre du paramédical dans les officines; et faciliter l’accès à nos patients. Ce sont des forces que nous avions, que nous avons et que nous aurons encore dans le futur. Garder une entreprise saine avec de l’emploi local, c’est aussi aller de l’avant et se positionner sur le marché.

Elle fait mal cette concurrence des plateformes en ligne?

Oui, évidemment, depuis plusieurs années. On ne peut pas la contrer, on doit faire avec, et chacun avec ses forces et ses atouts. Nous, on peut miser sur notre proximité, nos services, nos conseils, notre gamme. On ne doit pas faire la politique de l’autruche en disant que le digital n’existe pas, ce n’est pas possible. Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde mais il faut se battre et c’est ce que nous faisons.