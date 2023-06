Néo, chien d’assistance judiciaire, soutient les victimes à la zone de police Vesdre (vidéo)

Formé et prêté par l’ASBL Os’mose, basée à Tilff, Néo est aujourd’hui sous la responsabilité de Didier Magis, inspecteur au Service d’assistance policière aux victimes. Maître-chien pendant 11 ans, celui-ci a tout de suite été convaincu par le projet. "Un collègue, référent de l’aide policière aux victimes, a passé des cours gradés et a réalisé son travail de fin d’études sur les chiens d’assistance judiciaire. Il a semé la graine. On s’est dit que ce serait chouette d’avoir un chien comme ça dans notre service", explique-t-il. Didier Magis a alors monté un dossier qui a été validé par le chef de corps et les autorités.

Entre Néo et l’inspecteur, le coup de foudre a été immédiat. Le chien vit désormais chez lui et l’accompagne tous les jours au travail. Jeune, le golden a encore des choses à apprendre. "J’ai commencé à me former 2 à 3 fois par semaine, avec une éducatrice d’Os’mose, à mon domicile, sur le terrain de l’ASBL mais aussi à l’hôtel de police." Objectif ? Lui apprendre à poser sa tête sur les genoux d’une personne, à dire bonjour en levant la patte, à rester au pied ou à être tenu en laisse par quelqu’un d’autre que son référent. "Cela évolue bien", estime, ravi, Didier Magis.

S’il est toujours en apprentissage, Néo a déjà réconforté plusieurs victimes de violences ou de viol lors d’auditions. "Il a déjà commencé sa mission et d’une belle façon. Cela se passe très bien. L’avantage de Néo, c’est qu’il est non-jugeant. Cela renforce la proximité avec le citoyen. Il apaise les personnes, reste collé à elles, leur fait des câlins et facilite la parole…" Bref, une véritable éponge. Il pourra également apporter son soutien à des enfants, des personnes plus âgées, mais aussi être là lors de procès ou de débriefings émotionnels. "Il va maintenant falloir être attentif à ses limites. Ces moments sont aussi fort éprouvants pour lui. " Et pour lui permettre d’extérioriser, rien de tel qu’une longue balade ou une partie de jeu. "Nous allons à son rythme", assure-t-il.

Néo prend son rôle « d’éponge émotionnelle » très à cœur. ©EdA J.Wo.

Au niveau du Service d’assistance policière aux victimes, où gravitent Didier Magis, Nathalie Habets, assistante sociale et criminologue, Claire Grosjean, inspectrice, et Florine Bragard, assistante sociale, sa présence est également bénéfique. "On vit et on voit quand même des choses assez dures. Avoir Néo a nos côtés détend l’atmosphère", confie l’inspecteur. De quoi inspirer d’autres zones de police ?

Différent travail avec les malinois

Avant l’arrivée de Néo, la zone de police Vesdre ne disposait que de bergers malinois, tant comme chien de garde et de défense que pour les stups. Malgré son expérience de maître-chien, Didier Magis a dû revoir sa façon de faire. "J’ai une grosse voix, autoritaire, et un tempérament dynamique. Quand on a un chien de patrouille, on doit être sec. Avec ce chien, j’ai donc dû adoucir le ton de ma voix dans les ordres", sourit-il. À terme, l’inspectrice Claire Grosjean sera aussi formée pour pouvoir prendre le relais avec Néo, en l’absence de Didier Magis.