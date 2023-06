Huit maisons vont être détruites rue du Marteau à Verviers

"Suite au dernier rapport reçu ce mardi, on peut voir que la mérule, qui attaque les planchers en bois des maisons, s’est vraiment étendue, détaille le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet. Cela est très important du côté des deux premières maisons de la rue, côté place du Martyr ainsi que la première maison côté place Saint-Paul. Et s’il faut démolir ces maisons, il faut démolir tout l’ensemble car elles sont toutes interdépendantes. D’autant plus que ces planchers maintiennent les façades tant à l’avant qu’à l’arrière. Il existe donc un vrai problème de sécurité et, selon le bureau d’études qui a rédigé ce rapport, il n’y a malheureusement d’autre choix que de démolir ces maisons."

Le chantier devrait démarrer très rapidement. "Les bâtiments sont à démolir de manière urgente selon le rapport. Les premiers curages devraient même intervenir dès cette semaine déjà. Car la mérule est bien présente, il y a beaucoup d’humidité dans le bois et la présence de champignons n’arrange pas non plus l’état des bâtiments. Cette démolition est vraiment dommage, car les bâtiments sont beaux d’un point de vue architectural. J’ai tout essayé pour ne pas les démolir, mais c’est désormais devenu inéluctable, car il y a un risque élevé d’effondrement et donc un risque pour la population."

Quant au futur de l’endroit, Alexandre Loffet veut des réponses rapidement. "C’est pour cela que nous avons mis dans l’avis de démolition une demande d’introduction pour un permis d’urbanisme endéans les six mois pour voir ce qui sera prévu à cet endroit. Et éviter que cet espace devienne un chancre dans le futur."