Des étudiants de St-Luc pour repenser des espaces de la maison de repos La Barcarolle à Stembert

Dès janvier, les étudiants sont venus visiter les lieux, rencontrer les résidents et choisir "leur pièce". S’en est suivie une série de rencontres (à Stembert mais aussi à St-Luc) pour faire ressortir les besoins et les envies des personnes âgées, et modéliser les projets en carton afin de pouvoir les modifier. "Parfois, les résidents ont mis le holà en disant jamais je ne m’assois là-dessus, je ne saurai jamais me relever ! C’est ça la richesse, les résidents sont très respectueux, mais ils n’ont pas beaucoup de filtre !"

"On a compris en parlant avec eux leur mode de fonctionnement et celui de la Barcarolle", confirme Agathe Denis. Avec trois camarades, elles ont imaginé une végéthèque (bibliothèque avec des végétaux) et un coin réseau sociaux (en format papier et numérique) en plus du coin bibliothèque actuel du 4e.

"Il y a aussi un système de fleurs coupées pour faire des compositions florales et mettre en pratique les exercices de mobilité fine qu’ils apprennent avec les kinés", explique Charlotte Nicolas, et de poursuivre, "De prime abord, notre réaction n’a pas été ‘génial on va travailler sur un projet en maison de repos’, parce que l’on connaît l’univers.. Mais les résultats montrent que l’on s’est imprégné de l’espace, que l’on a rencontré les résidents et que cela nous a fait du bien. On se rend compte que quel que soit le lieu et l’espace on peut offrir une plus-value !"

Charlotte Nicolas, Agathe Denis, Sarah Jonlet, Rama Karkoush. ©France Fouarge

©France Fouarge

Parmi ces projets d’espace de vie, les résidents vont en sélectionné un à réaliser. Deux ou trois idées de chambres seront également gardées. "Le bâtiment a huit ans et devient un peu dépassé. Si on doit modifier les chambres, autant partir d’un projet fait par un professionnel !", note le directeur.