Les œuvres d’élèves exposées dans une galerie à Petit-Rechain

La galerie Sensation Art, située à Petit-Rechain, accueille les élèves de 5e et 6e primaire de l’école des Sacrés-Cœurs pour l’aboutissement de leur parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) de deux ans mené principalement par les 10 élèves de 6e primaire. Au total, ils seront 26 jeunes artistes en herbe à exposer leurs projets. On pourra découvrir, "du dessin, suite à un cours lors duquel on a étudié la vie de Picasso, les enfants ont reproduit un tableau de Picasso ; de l’art abstrait qui découle de notre rencontre avec l’artiste John Piquard – un peintre verviétois – qui réalise des œuvres d’art abstrait, chaque enfant a réalisé un tableau à la façon de Monsieur Piquard ; de la photographie, des intervenants sont venus à l’école et on a travaillé une technique qui se retrouvera dans les travaux des élèves. On essaye chaque fois différentes choses", détaille l’institutrice de la classe de 5e/6e primaire, Mme Baltus. Elle a encadré avec l’aide de sa collègue, Mme Mommer, les enfants à travers la découverte de l’art. Et les 16 et 17 juin 2023, "seront principalement présents les élèves de 6e primaire pour expliquer les techniques utilisées pour réaliser tel tableau ou tel dessin. Un peu comme une visite guidée". Les œuvres seront exposées le samedi 16 juin de 17h à 19h et le dimanche 17 juin de 14h à 18h à la galerie Sensation Art, située à Petit-Rechain, chaussée de la Seigneurie, 84.