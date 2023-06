Verviers : les distributeurs Batopin sont bien accessibles place Verte

L’espace est ouvert entre 6h et minuit. Pour rappel: ils sont accessibles pour le retrait pour les clients des quatre banques membres du réseau mais aussi pour tous les citoyens disposant d’une carte de débit ou de crédit, quelle que soit leur banque. Les clients de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC et ING pourront également y déposer de l’argent et consulter le solde de leur compte.

À noter: ces automates sont accessibles également aux PMR ainsi qu’aux personnes malvoyantes et aveugles.