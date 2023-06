Les élèves de l'école primaire St-Remacle à Verviers créer une oeuvre collaborative

Le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA), inscrit au programme de toutes les écoles primaires prend différentes formes et à l’école St Remacle de Verviers, les 110 élèves, de la première à la sixième, encadrés par le corps enseignants et accompagnés de l’artiste locale, Odile Brée, ont opté pour une fresque collaborative. L’idée est venue assez naturellement, "Au sein de l’école, on a un projet qui porte sur le savoir-vivre et on s’est dit pourquoi ne pas l’illustrer de manière plus pérenne. Et d’une certaine manière visible de tous à travers une fresque. C’était aussi intéressant d’avoir cette forme-là pour mettre de la couleur dans la cour", raconte le directeur de l’école primaire, Rodolphe Bastin. Chaque classe a choisi une thématique qui figure dans la fresque, à savoir "il y a l’environnement, les relations entre les élèves, l’interculturalité… Il y a une partie avec un micro, une autre avec la représentation de la nature…". Actuellement, seule une partie de la fresque a pu être réalisée, "car on doit rénover un mur".