Été solidaire 2023 à Verviers: 36 jeunes réaliseront des chantiers en juillet

"Ce projet permet notamment aux étudiants de valoriser, d’améliorer, d’embellir leur quartier, leur ville et leur environnement. Par leur travail, les jeunes auront aussi l’occasion de développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Ainsi, en plus de son utilité immédiate, le travail réalisé favorise une meilleure image des jeunes, tant à leurs propres yeux qu’à ceux des citoyens en général", indique-t-on dans un communiqué. Ce dispositif s’adresse aux ados ne trouvant pas facilement de petits boulots ou que les parents ne peuvent orienter vers leur propre lieu de travail.

Concrètement, 18 jeunes, encadrés par des intervenants du Plan de prévention, se chargeront d’un vaste chantier dans les cimetières de Verviers (principalement au sein du grand cimetière). Au programme: ponçage et mise en couleurs de ferronneries et de bancs, travaux de débroussaillage et de taille, entretien d’allées, d’escaliers et de monuments… Le tout en collaboration avec le service "maintenance" de la Ville.

Les 18 autres jobistes seront "mis à disposition dans différentes structures sociales (maisons de repos et de soins du CPAS, la Glanée, Téléservice, la maison des jeunes d’Hodimont, Logéo…) via l’AMO Oxyjeunes, partenaire du projet".

"Pour certains de ces jeunes, venant d’un milieu défavorisé, c’est un premier emploi. L’Été solidaire leur permet de comprendre l’intérêt de travailler durant tout en étudiant et ainsi gagner un peu d’argent pour des activités ou des vacances", complète Antoine Lukoki, échevin de la Jeunesse (PS).