Les visiteurs ont été invités à explorer les créations des artistes du Comptoir des Ressources Créatives, le tout dans une ambiance décontractée et ludique. Ensuite, il y a eu des démonstrations de sérigraphies où il était possible de créer en direct ses propres t-shirts ou tote bags avec les illustrations fantaisistes de PAN Dsgn et Charlotte Langohr. Les visiteurs ont également pu se laisser tenter par des tatouages décalcos originaux proposés par la graphiste Charlotte Langohr.

Pour les amateurs de littérature, l’expérience d’écriture sauvage était un véritable régal. Au détour du piétonnier, le son d’une vieille machine à écrire mécanique résonnait, invitant les curieux à laisser libre cours à leur créativité. Un illustrateur et un auteur étaient présents pour créer des cartes de vœux personnalisées, que ce soit pour soi-même, un proche ou même pour exprimer des vœux.

L’événement verviétois avait également pur but de mettre en avant "Et Qwè", la boutique éphémère où on retrouve artisans et créateurs locaux. Pour rappel, on y retrouve plus de 30 créateurs avec leurs créations uniques avec des cadeaux originaux pour la fête des pères ainsi que des pièces uniques pour les cadeaux destinés aux instituteurs. Sans oublier le petit coup de pouce également à un autre commerce de la rue, l’Orchestre à pots.