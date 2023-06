Comme vous avez pu le lire en détail dans notre édition de ce mercredi 7 juin, deux nouvelles fermetures de taille se sont déroulées au sein de la galerie La Ville dans la Ville. Ainsi, la glacerie la Gourmand’Ice, qui était présente depuis le début, a fermé ses portes pour se recentrer sur ses autres magasins. Tout comme le resto Mazí avec la brasserie Nonante-Quatre qui arrête suite à des raisons de santé.

Le Domino’s Pizza de la place Verte à Verviers cherche un repreneur

Fermé depuis plusieurs semaines, le Domino’s Pizza du centre de Verviers recherche un nouveau franchisé pour reprendre le lieu.

Un restaurant ferme à cause des travaux à La Calamine

Situé sur la place de l’Église au centre de La Calamine, le restaurant Living doit fermer ses portes temporairement. En cause, les travaux d’importance qui se déroulent sur la place et qui rendent l’accès très difficile à l’établissement. Le restaurant rouvrira dès que possible.