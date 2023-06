Les Châssis Ernst, à Petit-Rechain, ont 160 ans: Philippe Lagasse de Locht passe la main à son fils

"Comme cela a été le cas jusqu’ici, il reprend les rênes au fur et à mesure. Pour ma part, dès le 9 juin, je ferai ce qu’il me demandera", sourit Philippe Lagasse de Locht. Garder l’entreprise, spécialisée dans les châssis, les vérandas et les pergolas, dans le giron familial était finalement une évidence. "Les seules propositions que j’ai reçues sur la deuxième partie de ma carrière venaient de l’Est, avec pour seul but de prendre le carnet d’adresses et de vider l’entreprise. Ce n’était pas ce que je voulais", confie-t-il.

Fondés en 1863 par Henri Ernst, les Châssis Ernst se sont fait connaître grâce à la qualité de leurs menuiseries en chêne mais aussi à leur brevet de fenêtres à guillotine, déposé en 1923 (il y a 100 ans). Aujourd’hui réputée pour ses châssis et vérandas en aluminium (depuis 40 ans) et en PVC (depuis 50 ans) sur-mesure, l’entreprise a organisé durant 10 jours des portes ouvertes afin de faire découvrir aux clients l’envers du décor. Ainsi que leur secret de longévité ? "Je dirais que celle-ci tient de notre volonté d’aller jusqu’au bout des choses et de ne prendre que des choses de qualité, estime Philippe Lagasse de Locht. Ce qui est aussi un revers de médaille à ce jour: on est toujours cher. Les gens le savent. Mais on a également un personnel qui a un salaire élevé parce que ce sont des gens compétents. Ce qu’ils font, c’est de l’orfèvrerie. Puis, il y a aussi le fait qu’on suive nos chantiers de bout en bout."

Dans les prochaines années, les Châssis Ernst comptent miser sur la stabilité et non l’expansion. "Mieux vaut une petite entreprise où il y a trop peu de place qu’une grande où il y en a trop. Le contexte économique actuel est compliqué tant pour les entreprises que pour les consommateurs… Et l’État est trop gourmand, lance celui qui est aussi président de l’UCM de l’arrondissement de Verviers. S’il y a un message que je voudrais faire passer c’est de protéger l’emploi et ceux qui travaillent."

Sept membres du personnel à l’honneur

Vendredi, lors de leur soirée d’anniversaire, les Châssis Ernst remettront des gages de fidélité à 7 membres du personnel. Les palmes d’or de l’Ordre de la couronne seront attribuées au plus ancien (58 années au sein de l’entreprise). Seront également remises deux médailles d’Or de l’Ordre de la couronne (37 et 38 années d’ancienneté), deux décorations du travail de 1re classe (31 et 33 ans d’ancienneté) et deux décorations du travail de 2e classe (27 et 29 années d’ancienneté). Alexandre Loffet, bourgmestre de Verviers, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président, Melchior Wathelet, ministre d’État, Nathalie Jouant, conseillère PMe, Florence Reuter, députée, Stéphanie Cortisse, députée, Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM seront chargés de distribuer ces honneurs.