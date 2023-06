À la découverte de Renier, Vieuxtemps et Lekeu

Le concept n’est pas neuf, explique le comédien originaire de Verviers. "C’est une conférence-balade, on fait un circuit de 3,5km dans le centre de Verviers. Il y a à la fois du théâtre car je rencontre Corneille Gomzé, interprété par Vincent Goffin, on parle de la prospérité de Verviers et on n’est pas tout à fait d’accord d’un point de vue social. Il y a aussi pas mal de concerts: il y en a un à St-Remacle, un autre de carillons à Notre-Dame et le final aux Temps Mêlés (rue du Manège), sans compter des interventions en rue".

Vieuxtemps et Lekeu

L’idée à travers ces flâneries, c’est d’évoquer la mémoire d’Henri Vieuxtemps et Guillaume Lekeu. La première édition aurait dû commencer en 2020, au moment "du bicentenaire de Vieuxtemps et du 150e anniversaire de Lekeu. Ça faisait déjà pas mal d’années que j’avais repéré ces deux anniversaires importants". Mais les mesures sanitaires et les inondations ont retardé le projet, la première édition a donc été programmée le 21 mai sous un soleil radieux. Le peintre Renier n’a pas été choisi au hasard par Michel Jaspar, "l’idée est venue parce que je suis né rue des Alliés, mon jardin d’enfance jouxtait la cour du musée Renier." De plus, comme Jean-Simon Renier est contemporain des autres stars verviétoises du XIXe siècle, "c’était plausible et ça change un peu d’avoir un peintre !", sourit-il. La balade commence devant le buste du peintre, situé dans le Parc Fabiola près de la gare, et se poursuit dans les rues verviétoises en passant par la gare de Verviers-Central, les escaliers de la Paix ou encore l’église Saint-Remacle, pour ne citer qu’eux. "Malheureusement, on ne va pas jusqu’à la statue de Vieuxtemps car ça allongerait fort le trajet." Après les événements qui ont touché l’ancienne cité lainière, la promenade aussi s’est adaptée en proposant de (re)découvrir des lieux mythiques de Verviers datant du XIXe siècle, l’époque durant laquelle "s’étalent les richesses les plus extravagantes dans le choix de l’architecture".