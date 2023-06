Gare: l’échevin écrit à la SNCB pour des toilettes… qui existent déjà

"Chef-lieu d’un arrondissement de près de 300 000 habitants, Verviers est, depuis un siècle, doté d’une gare remarquable d’un point de vue architectural […] Chaque week-end, plus de 3 500 personnes en moyenne montent dans le train à Verviers-central. Chaque jour de la semaine, ce sont plus de 4 500 personnes qui prennent le train." Ce constat, dressé par l’échevin de la Propreté publique de Verviers, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), a été écrit dans un courrier daté au 5 juin 2023 dans lequel il demande des améliorations au sein de la gare. "Vu son importance sur ligne reliant Ostende à Aix-la-Chapelle, la gare de Verviers-central a régulièrement fait l’objet d’investissements de la part de la SNCB pour en faire une gare moderne et accessible (nouveaux guichets, parking…). Il est pourtant deux domaines pour lesquels la gare de Verviers semble avoir été oubliée malgré le nombre important de passagers qu’elle draine." Dont au niveau des toilettes : "Depuis plusieurs années, la gare ne dispose plus de toilettes accessibles au public, ce qui ne nous paraît pas normal pour une gare de cette importance." Interrogée par nos soins, la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux, nous explique que de toutes nouvelles toilettes gratuites sont bel et bien… déjà ouvertes dans le hall central.